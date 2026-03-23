La primavera llega cargada de cultura y literatura

La llegada de la primavera volverá a llenar de literatura y cultura los espacios municipales de La Almunia de Doña Godina gracias a una nueva edición de Lecturas en Flor, una programación impulsada por la biblioteca municipal y el ayuntamiento que un año más ofrecerá encuentros con autores, presentaciones de libros y actividades dirigidas a públicos de todas las edades. La agenda abarca actos de libre acceso con obras de distintos estilos y formatos durante los meses de marzo, abril y mayo. La programación completa con todos los detalles puede consultarse en las redes sociales de la biblioteca y en la web municipal.

La agenda comenzará el miércoles 25 de marzo con dos propuestas dinamizadas por Noemí Espinal. A las 10.30 horas, la biblioteca acogerá la actividad Cántame, cuéntame en el jardín, dirigida a los alumnos de 2 años de la escuela infantil municipal. Ese mismo día, a las 17.00 horas, el público familiar podrá disfrutar de Historias para viajar cantando, una cita para la que será imprescindible la inscripción previa los días 23 y 24 de marzo en la biblioteca. El viernes 27 de marzo, a las 20.00 horas, se presentará en la biblioteca la novela Crónica de Alrasa, a cargo de su autor, Fermín Alonso, una obra ambientada en distintos enclaves de la comarca de Valdejalón.

La programación continuará en abril con protagonismo para autores vinculados al municipio. El viernes 17 de abril, a las 20.00 horas, el almuniense Francisco Martínez Soria dará a conocer su primer libro, Regálame una historia, en un acto abierto al público. A final de mes, el jueves 30 de abril, también a las 20.00 horas, será el turno del creador Josas Ariño, que presentará su cómic underground Cojón de Viejo, incorporando así al ciclo una propuesta gráfica alternativa.

El mes de mayo traerá consigo dos encuentros destacados con el escritor David Lozano Garbala. El miércoles 6 de mayo, a las 12.00 horas, el Salón Blanco recibirá al autor en una sesión dirigida a los estudiantes del IES Cabañas y del colegio Salesiano, centrada en su novela juvenil Desconocidos. Ese mismo día, a las 20.00 horas, ya en la biblioteca, Lozano mantendrá un encuentro con lectores para conversar sobre su obra Intruso.

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Lecturas en Flor es muestra de la apuesta cultural en la programación anual de la localidad. Con ella el Ayuntamiento de La Almunia refuerza su compromiso con el incentivo a la lectura, el apoyo a los creadores locales y el impulso a actividades culturales que conectan a la ciudadanía con los libros y el desarrollo de la imaginación.