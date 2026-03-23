El proyecto ‘Mujer Mural’ pone rostro a las mujeres de La Muela

La Muela presentó el domingo 8 de marzo el proyecto Mujer Mural, una iniciativa que pone rostro a las mujeres de la localidad y transforma la plaza del Museo del Aceite en un auténtico museo al aire libre.

La cantante Ester Vallejo puso el broche final a la jornada. / SERVICIO ESPECIAL

El proyecto utiliza la fotografía como herramienta para dar visibilidad a realidades que a menudo pasan desapercibidas y para construir una memoria visual del territorio. A través de retratos realizados en distintos rincones del término municipal, las protagonistas, mujeres de La Muela, reflejan la diversidad y la riqueza humana que caracteriza hoy a los municipios aragoneses.

La Muela presentó el domingo 8 de marzo el proyecto ‘Mujer Mural’. / SERVICIO ESPECIAL

Las participantes representan diferentes ámbitos de la vida local: mujeres que desarrollan su actividad profesional o disfrutan de su jubilación, que lideran asociaciones, dinamizan el comercio, practican deporte o participan activamente en la vida cultural del municipio. Todas ellas comparten un papel esencial en la construcción del tejido social del pueblo.

La iniciativa se enmarca dentro de una campaña de sensibilización en materia de igualdad de trato y no discriminación, y busca también generar reflexión y reconocimiento hacia el papel que desempeñan las mujeres en la vida del municipio.

El proceso creativo comenzó con un encuentro participativo en el que asociaciones, comerciantes y vecinos del municipio compartieron un espacio de diálogo y reflexión sobre la importancia de visibilizar y homenajear a quienes contribuyen cada día a construir la vida del pueblo. Posteriormente se llevaron a cabo las sesiones fotográficas en distintos lugares de La Muela, dando como resultado una serie de retratos que ahora pueden contemplarse en el entorno del Museo del Aceite.

Durante el acto de presentación se destacó el valor simbólico del proyecto, subrayando que «detenernos a mirar estas imágenes es también una forma de reconocer historias, esfuerzos y trayectorias que forman parte de nuestro pueblo».

La jornada incluyó además la proyección de un vídeo que recoge todo el proceso de creación del mural, desde los primeros encuentros hasta la realización de las fotografías, mostrando el ambiente de colaboración y emoción que acompañó a la iniciativa.

Como parte del acto, la Asociación de Mujeres La Olivera Verde fue la encargada de dar lectura al manifiesto del Día Internacional de la Mujer, reafirmando el compromiso del municipio con la igualdad y el reconocimiento del papel de las mujeres en la sociedad.

Noticias relacionadas

El evento concluyó con la actuación de la cantante aragonesa Ester Vallejo, que puso el broche cultural a una jornada marcada por la emoción, el reconocimiento y la participación vecinal.