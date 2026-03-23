ELABORACIONES TRADICIONALES DE LUMPIAQUE
Un recetario recopila platos difundidos de forma oral
La Crónica de Valdejalón
El 28 de febrero se presentaron los resultados de varios años de recopilación de recetas tradicionales de Lumpiaque realizado por las vecinas Úrsula Roy, Ana Gastón y Minerva Blazquez, y la colaboración de la Asociación de Mujeres de Santa Bárbara.
Las impulsoras del proyecto mantuvieron encuentros y conversaciones con varias generaciones de Lumpiaque, recogiendo recuerdos, técnicas culinarias y recetas que formaban parte de la vida cotidiana de las familias. Muchas de estas elaboraciones, transmitidas de forma oral durante décadas, corrían el riesgo de perderse con el paso del tiempo.
El proyecto también ha incluido la revisión de las recetas desde el punto de vista nutricional, analizando sus ingredientes y su valor alimentario. Este trabajo ha permitido conocer mejor las características de la cocina tradicional local y reflexionar sobre cómo integrarla en los hábitos de consumo actuales.
La iniciativa no solo contribuye a preservar la memoria culinaria local, sino también fomenta el intercambio de conocimientos entre generaciones y pone en valor una parte importante de la identidad cultural del pueblo.
Las recetas se pondrán al día
El proyecto continuará ahora con una última fase centrada en adaptar las recetas tradicionales a las formas de alimentación actuales. De este modo, se busca que este legado gastronómico no solo quede documentado, sino que también pueda seguir formando parte de la mesa de las nuevas generaciones.
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