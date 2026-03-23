DEL 16 AL 18 DE ABRIL EN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS
Regresa a La Almunia la feria agroalimentaria
La Crónica de Valdejalón
Agroalimentaria La Almunia de Doña Godina celebrará su segunda edición del jueves 16 al sábado 18 de abril en las instalaciones deportivas municipales. Este evento de tres días reunirá a profesionales, productores y empresas auxiliares para explorar oportunidades de negocio y descubrir las últimas innovaciones en un sector que es el motor económico de Aragón y una pieza clave de la soberanía alimentaria española.
Bajo el eslogan El pulso del campo, la fuerza del futuro, La Almunia no solo organiza una feria, reclama su lugar como capital tecnológica del sector agroalimentario internacional. La cita será el punto de encuentro de cientos de compradores de primer nivel y delegaciones internacionales que buscan en los campos de Valdejalón la combinación perfecta entre tradición agrícola y tecnología de vanguardia.
Además, con la participación activa de cooperativas, cámara de comercio, entidades bancarias y el respaldo del Gobierno de Aragón, la feria actúa como un motor de desarrollo rural, generando empleo cualificado y fijando población a través de la modernización del campo.
El concejal de Agricultura del Ayuntamiento de La Almunia, Alejandro Aísa Lozano, es el máximo responsable del certamen. La confianza plena en el potencial de su tierra ha sido el motor de este despliegue. «Agroalimentaria La Almunia demuestra cómo el sector frutícola español es capaz de funcionar como un bloque unido. La fortaleza de nuestras explotaciones y su capacidad de innovación son lo que nos permite liderar los mercados europeos. Esta feria es el lugar donde el conocimiento se convierte en valor y empleo para nuestro medio rural», afirma con la firmeza de quien conoce cada terrón de sus frutales. Su gestión ha logrado lo que parecía imposible: unir en un mismo espacio la sabiduría de los agricultores mayores reflejando el espejo de nuestra identidad y el presente con la robótica más audaz. Esta feria es el triunfo de la voluntad de un equipo que cree en el sector primario como el eje del progreso.
En los pabellones Miraflores y Royal Gala, el networking profesional alcanzará su máxima expresión, convirtiendo a La Almunia en un centro de conferencias de élite mundial.
El recinto exterior, dividido en sectores clave como El Saso, Botiguero, Botiguero Carraelaspro y Fuente de la Nava, será un espacio vivo de la Agricultura 4.0, con muestras de robótica y drones, riego inteligente y maquinaria del mañana.
La feria reunirá a las empresas líderes en toda la cadena de suministro. Y como novedad absoluta, estará el Espacio Chill Out Abril Aguas Mil, diseñado para ser el pulmón de la feria, un lugar de encuentro distendido donde los negocios se cierran en un ambiente profesional pero relajado.
Homenaje y el producto local
Agroalimentaria La Almunia 2026 será el altar del melocotón, la cereza y el albaricoque. Gracias a la vanguardia genética de PSB Producción Vegetal (con Edwige Buffat) y la tecnología de Analitys, la fruta de Valdejalón se posiciona como un producto de alta gama, listo para los mercados más exigentes de Madrid y toda Europa. El talento local, representado por figuras como Vanessa Oliveira, demuestra que en La Almunia se compite en la liga global.
El concejal de Agricultura, Alejandro Aisa, ha insistido en que el progreso no deje a nadie atrás. Por ello, el certamen aborda con liderazgo el alojamiento de temporeros, ofreciendo soluciones dignas que reflejan la madurez de una sociedad organizada. El homenaje a los agricultores que ya no cultivan por su edad pondrá el punto de emoción, recordando que cada dron de hoy nació del arado de ayer.
Y como cierre, habrá una exhibición de Doma Vaquera avalada por la Federación Aragonesa de Hípica.
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