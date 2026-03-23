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LA PRUEBA COMENZARÁ A LAS 9.00 HORAS

Ricla albergará la marcha senderista el 11 de abril

El recorrido tiene una distancia de 13,6 kilómetros.

El recorrido tiene una distancia de 13,6 kilómetros. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

La Almunia

El Área de Turismo de la Comarca de Valdejalón organizará el sábado 11 de abril en la localidad de Ricla la decimoquinta edición de la Marcha Senderista Valdejalón-Memorial Santiago Casao. La marcha discurrirá por pistas agrícolas de la localidad y por la ribera del río Jalón, donde los participantes podrán encontrar el mayor atractivo del día.

El recorrido tiene una distancia de 13,6 kilómetros y 208 metros de desnivel positivo. La actividad contará con avituallamiento, y además el profesor Antonio López dará una explicación de las características geológicas de la zona de los desfiladeros del Jalón.

La marcha dará comienzo a las 9.00 horas desde La Pista de Ricla, y los participantes podrán recoger su dorsal y tomar desayuno desde las 8.00 horas. Una vez finalice el recorrido, los participantes podrán tomar un aperitivo en la zona de salida y llegada de la marcha.

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La organización recomienda acudir con ropa y calzado adecuado para la práctica del senderismo, e incluso bastones y una mochila equipada con agua, comida y teléfono móvil para poder pasar la mañana sin incidencias.

Abierto el plazo para inscribirse

Las inscripciones ya están abiertas en la web de la Comarca de Valdejalón. Esta inscripción incluye dorsal, seguro de accidentes y responsabilidad civil, asistencia sanitaria, avituallamientos durante la marcha, desayuno previo a la marcha, aperitivo al finalizar, y bolsa del participante.

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