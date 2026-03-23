El próximo 23 de marzo, el Ayuntamiento de Almonacid y la Comarca de Valdejalón organizan un taller de risoterapia enfocado en el empoderamiento y la salud emocional de la mujer. Esta actividad, vinculada a las directrices del Instituto Aragonés de la Mujer, utiliza la risa como herramienta para fortalecer la autoestima y crear redes de apoyo en nuestro municipio. Una oportunidad perfecta para transformar la alegría en un motor de igualdad y bienestar compartido.