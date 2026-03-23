La risoterapia como espacio para el bienestar emocional

El Centro Cívico de Morata de Jalón acogió el 6 de marzo un taller de risoterapia, una actividad orientada al bienestar emocional y a la promoción de espacios de encuentro entre la ciudadanía.

La propuesta se enmarcó dentro de las acciones de igualdad impulsadas a través del Pacto de Estado contra la violencia de género del Ministerio de Igualdad, con la colaboración del Gobierno de Aragón, el Instituto Aragonés de la Mujer, la Comarca de Valdejalón y el Ayuntamiento de Morata de Jalón.

El taller se centró en la risa como herramienta de conexión social y mejora del estado de ánimo, abordando sus beneficios en la reducción del estrés y la ansiedad, así como su capacidad para fortalecer los vínculos entre las personas.

A través de dinámicas participativas, durante el taller se trabajó la risa como un lenguaje universal, accesible a todas las personas con independencia de su edad, género o situación personal, favoreciendo la creación de un espacio compartido basado en la confianza y la interacción.

La actividad contó con la participación de vecinos y vecinas del municipio, que se implicaron activamente en las propuestas planteadas, generando un ambiente distendido y colaborativo.

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Este tipo de iniciativas reflejan la continuidad de una programación local que incorpora nuevas propuestas orientadas al bienestar y la cohesión social, contribuyendo a enriquecer la vida cultural y comunitaria de Morata de Jalón.