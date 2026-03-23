Salillas de Jalón retroce en el tiempo hasta el siglo XIV

La Asociación Cultural Saliellas presentó a sus vecinos, el pasado sábado 14 de marzo, los trazos fundamentales de la Recreación Medieval que celebrará los próximos 15 y 16 de mayo en Salillas de Jalón, y que conmemorará el 707 aniversario de su II Carta Puebla. Aunque es una celebración consolidada, cada año presenta algunas novedades que aportan a la fiesta detalles particulares.

En esta ocasión, la celebración comenzará la tarde-noche del viernes 15 y concluirá la noche del sábado. El evento arrancará con una verbena medieval con animación musical en directo, un tentempié a base de migas con algunos «tropezones» (para las que se venderán tickets de forma previa), y en la que todo aquel vestido acorde a la época de la recreación podrá disfrutar de una consumición gratuita.

Se mantiene, también, la celebración del Mercado Medieval, cuyo plazo de inscripción ya se ha abierto y que el año pasado batió récord de inscripciones. En esta nueva edición, como novedad, se incorporarán demostraciones en vivo de algunos oficios artesanales, además de contar con pasacalles y la animación musical tradicional.

Las animaciones y ambientaciones de las Jaimas en los que las distintas peñas y grupos se afanan tendrán también este año una mención especial a la más original. «Es fundamental la participación de los vecinos en la recreación del ambiente e intentamos aportarles algún incentivo o, como en este caso, reconocer su esfuerzo», indica José Ferrer desde la organización.

Y por supuesto, la vertiente histórica y monumental que este año adquirirá una especial relevancia. No solo por las recreaciones que los vecinos podrán en escena tanto el 15 como el 16 de mayo, sino por las visitas guiadas que la organización tiene previsto organizar tanto en días previos como el mismo sábado 16 tanto a la Iglesia de San Martín, como al Torreón Mudéjar, de la mano de Fernando Cobos, y con las que los visitantes podrán admirar y acercarse más aún a la historia del municipio.

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En definitiva, se trata de una recreación histórica que expande fronteras y genera interés más allá del municipio y de la que los vecinos se enorgullecen demostrándolo además con implicación, mucha ilusión y participación plena.