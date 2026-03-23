Aunque sople un viento frío, se puede dar «calor y apoyo a los demás»

El cierzo no entiende de calendarios. Llega cuando le parece y recuerda a todos que en este valle la intemperie es cosa seria. Quizás por eso puede llamar la atención que una empresa llegada del otro lado del Atlántico, con un ambicioso proyecto de 224 ha. previsto en Calatorao, haya decidido que su primera tarea no fuera trazar planos sino ayudar a quien «pasa frío».

Voluntarios de QTS en la Hermandad del Refugio de Zaragoza. / QTS

A finales de febrero, un grupo de empleados de QTS Data Centers viajó a Zaragoza para participar en dos programas de voluntariado. Por la mañana, acompañaron a padres y madres en situación de vulnerabilidad en un taller de empleabilidad organizado por SOS Aldeas Infantiles. Se trataba de compartir conocimientos sobre cómo crear un buen currículum y buscar empleo en este mundo digital. QTS Data Centers, donó además varios ordenadores para el desarrollo del encuentro que tendrá continuidad.

Por la tarde, en a Hermandad del Refugio, el equipo acudió al programa Gota de Leche, que cada año provee leche de continuación, pañales y artículos básicos a cerca de 200 bebés de hasta 14 meses. Después, ayudó a servir el almuerzo a 80 personas sin hogar.

«Las acciones con impacto positivo en la sociedad están en el ADN de QTS», explica Lois Duguid, directora de Impacto en la Comunidad para Europa de la compañía. «No se trata solo de realizar donaciones, queremos implicarnos de verdad. Nuestro interés es apoyar iniciativas locales y construir alianzas sólidas y duraderas. El taller de empleabilidad tendrá continuidad. Con la Hermandad del Refugio, igualmente, seguiremos trabajando».

«QTS apoya programas de ayuda a la sociedad muy importantes en todo el mundo» , añade Bruno Bravo, director de predesarrollo de QTS en Europa. «Participar en ellos de forma voluntaria me da mucha satisfacción. Muchos otros empleados de la compañía están encantados de compartir sus habilidades con aquellas personas que lo necesiten».

La empresa ha formalizado compromisos económicos con ambas organizaciones para los próximos años. Pero lo que se quedó en Zaragoza no fue solo una transferencia bancaria, sino la experiencia de un equipo unido y feliz de colaborar con causas que impactan positivamente en la sociedad.

Antes incluso de poner la primera piedra del futuro Campus de Calatorao, el equipo de voluntarios de QTS ya ha experimentado el calor de una tierra amable y muy conectada con las necesidades de colectivos vulnerables.