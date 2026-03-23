Valdejalón marcha unida por la igualdad

Más de 280 personas de distintas localidades de la Comarca de Valdejalón tomaron parte en la VI Marcha Comarcal por la Igualdad, el domingo 8 de marzo, a pesar de las inclemencias meteorológicas. Todos ellos disfrutaron del recorrido y del buen ambiente familiar que caracteriza a esta cita social y deportiva.

En Bardallur los vecinos plantaron un árbol / SERVICIO ESPECIAL

Plasencia de Jalón. / SERVICIO ESPECIAL

Tras la recepción de participantes, el Ayuntamiento de Lumpiaque dio la bienvenida a los presentes haciendo alusión al motivo de la marcha. Seguidamente, se dio lectura al manifiesto comarcal 8M de 2026 por parte de dos personas de ambos sexos. Finalmente, las palabras del presidente de la Comarca de Valdejalón, Jesús Bazán, cerraron el acto de bienvenida, recordando la necesidad de seguir trabajando día a día por una igualdad real, y agradeciendo al Ayuntamiento de Lumpiaque su implicación en la jornada.

En Santa Cruz de Grío leyeron un manifiesto. / SERVICIO ESPECIAL

Y en Santa Cruz de Grío también realizarón una plantación. / SERVICIO ESPECIAL

Urrea de Jalón. / SERVICIO ESPECIAL

Durante la marcha, en el avituallamiento, se procedió a plantar un árbol, un Hibiscus del que brotarán en breve bonitas flores moradas, iniciativa impulsada por los Servicios Sociales de la Comarca bajo el lema “Sembrando igualdad”, que simboliza el compromiso colectivo con la igualdad real entre mujeres y hombres.

Noticias relacionadas

Lumpieque acogió la VI Marcha Comarcal por la Igualdad. / SERVICIO ESPECIAL

Marcha celebrada el 8M en Lumpieque. / SERVICIO ESPECIAL

Rueda de Jalón. / SERVICIO ESPECIAL

Alpartir. / SERVICIO ESPECIAL

La Almunia de Doña Godina. / SERVICIO ESPECIAL

Lectura del manifiesto en Morata de Jalón. / SERVICIO ESPECIAL

La jornada finalizó en el Pabellón Enrique Bunbury con la degustación de unas ricas migas ofrecidas por el consistorio. Desde la organización destacan la gran participación y el compromiso de todos los asistentes, que demostraron que ni la amenaza del viento ni la lluvia es obstáculo para compartir una jornada reivindicativa por la igualdad de género, centrada en la convivencia, naturaleza, actividad física y construcción de comunidad. «Gracias a todos los participantes, voluntarios y colaboradores que han hecho posible esta jornada», comentaron.

Ricla / SERVICIO ESPECIAL

Calatorao / SERVICIO ESPECIAL

Almonacid de la Sierra. / SERVICIO ESPECIAL

Sembrando igualdad Con motivo del 8 de marzo, los Servicios Sociales de la Comarca de Valdejalón propusieron la actividad comunitaria El Árbol de la Igualdad en todos los municipios. La propuesta consistió en la plantación de un árbol, y la lectura del manifiesto del 8M Sembrando Igualdad, recordando que la igualdad «no nace sola: se siembra, se cuida para que germine cada día».