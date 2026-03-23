JORNADA SOCIAL Y REIVINDICATIVA EL 8M EN LA COMARCA
Valdejalón marcha unida por la igualdad
La Crónica de Valdejalón
Más de 280 personas de distintas localidades de la Comarca de Valdejalón tomaron parte en la VI Marcha Comarcal por la Igualdad, el domingo 8 de marzo, a pesar de las inclemencias meteorológicas. Todos ellos disfrutaron del recorrido y del buen ambiente familiar que caracteriza a esta cita social y deportiva.
Tras la recepción de participantes, el Ayuntamiento de Lumpiaque dio la bienvenida a los presentes haciendo alusión al motivo de la marcha. Seguidamente, se dio lectura al manifiesto comarcal 8M de 2026 por parte de dos personas de ambos sexos. Finalmente, las palabras del presidente de la Comarca de Valdejalón, Jesús Bazán, cerraron el acto de bienvenida, recordando la necesidad de seguir trabajando día a día por una igualdad real, y agradeciendo al Ayuntamiento de Lumpiaque su implicación en la jornada.
Durante la marcha, en el avituallamiento, se procedió a plantar un árbol, un Hibiscus del que brotarán en breve bonitas flores moradas, iniciativa impulsada por los Servicios Sociales de la Comarca bajo el lema “Sembrando igualdad”, que simboliza el compromiso colectivo con la igualdad real entre mujeres y hombres.
La jornada finalizó en el Pabellón Enrique Bunbury con la degustación de unas ricas migas ofrecidas por el consistorio. Desde la organización destacan la gran participación y el compromiso de todos los asistentes, que demostraron que ni la amenaza del viento ni la lluvia es obstáculo para compartir una jornada reivindicativa por la igualdad de género, centrada en la convivencia, naturaleza, actividad física y construcción de comunidad. «Gracias a todos los participantes, voluntarios y colaboradores que han hecho posible esta jornada», comentaron.
Sembrando igualdad
Con motivo del 8 de marzo, los Servicios Sociales de la Comarca de Valdejalón propusieron la actividad comunitaria El Árbol de la Igualdad en todos los municipios. La propuesta consistió en la plantación de un árbol, y la lectura del manifiesto del 8M Sembrando Igualdad, recordando que la igualdad «no nace sola: se siembra, se cuida para que germine cada día».
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