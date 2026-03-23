Valdejalón triunfa a ritmo de la jota

Joteros y joteras de Valdejalón han sido premiados en distintos certámenes que se han celebrado en el último mes.

Hugo Cabañero de La Muela en Escatrón. / SERVICIO ESPECIAL

En el Certamen de Jota Cantada y Bailada de Pinsoro, celebrado el domingo 8 de marzo, la Escuela de Jota Estilos D’Epila de la AC Zarzana obtuvo varios premios. El león de la ribera, José Manuel Berdejo de Urrea de Jalón, obtuvo el primer premio en la categoría de canto senior masculino, Inés Romeo el segundo premio de canto juvenil femenino y Cristina Bernadaus el tercer premio en la misma categoría, mientras que en benjamines Pablo Hernando obtuvo el segundo premio y Hugo Subías el tercero.

José Manuel, Lucía y Pablo de Urrea en Escatrón. / SERVICIO ESPECIAL

También los mellizos Adrián y Bernado Alós Ortiz de La Almunia lograron el primer y segundo premio en categoría juvenil, y Adrián fue premiado como mejor voz masculina del certamen. Ambos ya habían logrado el primer y tercer premio en categoría juvenil en el Certamen Nacional de Jota Ciudad de Huesca, y también triunfaron en el Certamen de Jota de Paniza consiguiendo el primer y segundo premio.

Alberto Gimeno y Mª Pilar Anchelerges, entre los premiados. / SERVICIO ESPECIAL

En Paniza, Hugo Cabañero Carnicer de La Muela ganó el segundo premio de la categoría canto infantil masculino, y los moratenses Alberto Gimeno y Mª Pilar Anchelerges, integrantes del Grupo de Jotas de Morata de Jalón, obtuvieron el tercer premio en la categoría sénior (veteranos) en la modalidad de canto, un reconocimiento que se suma a sus respectivas trayectorias dentro de la jota. En el caso de Alberto Gimeno, este resultado se añade a otros logros recientes, como el segundo puesto alcanzado en el LXVI Certamen de Jota El Cachirulo.

Inés, Cristina, Pablo y Hugo de Estilos D'Épila en Pinsoro. / SERVICIO ESPECIAL

Por último, el domingo 15 de marzo se celebró el Certamen de Jota Cantada y Bailada de Escatrón, en el que José Manuel Berdejo obtuvo el segundo premio en canto veteranos, Inés Romeo el primer juvenil de canto femenino y premio a la mejor indumentaria, Hugo Subías el tercer premio en canto alevín masculino, y Pilar Escuer el tercer premio en canto adulto femenino.

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Los mellizos Adrián y Bernardo Alós de La Almunia. / SERVICIO ESPECIAL

Además, Hugo Cabañero Carnicer, de La Muela ganó el primer premio en categoría infantil, y Lucía y Pablo de Urrea de Jalón concursaron en la categoría de baile juvenil.