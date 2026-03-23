‘La Villa en Rosa’, el 22 de marzo

El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina vuelve a poner en marcha la actividad La Villa en Rosa con la llegada de la primavera, una propuesta que permite recorrer los frutales en flor del municipio de la mano de guías especializados.

La edición de 2026 se celebrará el domingo 22 de marzo, a las 10.00 horas, con salida desde el polideportivo municipal (junto al cartel informativo de la ruta). El recorrido será de 6 kilómetros por sendas y caminos rodeados de hectáreas de cerezos, almendros y melocotoneros, con dificultad baja, lo que lo convierte en un plan accesible para todo tipo de participantes.

El gran interés suscitado en años anteriores, con visitantes procedentes de distintas localidades de la provincia y una participación creciente de vecinos, ha llevado al ayuntamiento a no descartar nuevas fechas a lo largo de la primavera. La elevada demanda y la buena valoración obtenida en ediciones anteriores hacen prever que la experiencia pueda repetirse en otro fin de semana si la floración lo permite.

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La concejala de Turismo de La Almunia, Delia Oltean, destaca que «tenemos mucho potencial y grandes atractivos turísticos, algunos de ellos fugaces, como este paseo entre árboles en flor que cada año transforma nuestro paisaje». Añade además que «estas flores son las que después nos dan la fruta tan conocida de nuestra zona, y no hay mejor manera de apreciarlo que conociendo de primera mano, junto a expertos del sector agrario, cómo comienzan a formarse las cerezas o los melocotones tan reconocidos de nuestra tierra».