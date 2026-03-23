Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Asesinato machista ZaragozaVivienda ZaragozaCómic Casas ViejasCasademont ZaragozaReal ZaragozaBarrios Zaragoza
instagramlinkedin

CARRERA SOLIDARIA

La XVI Alpartilada se celebrará el domingo 19 de abril

La XVI Alpartilada se celebrará el domingo 19 de abril

La XVI Alpartilada se celebrará el domingo 19 de abril / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Alpartir

La XVI Alpartilada se celebra el próximo domingo 19 de abril. Va a ser una prueba solidaria para ayudar a Lucas, un niño que lucha cada día con diversas mutaciones genéticas, y el objetivo es llenar el pueblo de deporte, solidaridad y apoyo.

Además de la carrera para los que se quieran iniciar al trail, se realizará una andada para que todos puedan colaborar, y también se puede participar comprando la camiseta solidaria para sumarse a la causa. Y para los acompañantes habrá una actividad especial con guías locales que enseñarán el pueblo de Alpartir, con el fin de que puedan disfrutar del entorno mientras familiares y amigos participan en la carrera.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El hombre que asesinó a su expareja en Zaragoza era un experto tirador que regentaba un negocio de juegos de acción en realidad virtual
  2. Dani Gómez, jugador del Real Zaragoza: 'Vamos a pedir explicaciones, creo que la falta es muy clara
  3. Asesinato machista en Las Fuentes, Zaragoza: 'Silvia era una mujer fuerte. Me da mucha rabia
  4. Una amiga de Silvia, la mujer asesinada en Zaragoza, detalla que nunca pensó en denunciar a su asesino: “Es mejor tener a la fiera calmada”
  5. Aprobada la devolución del antiguo ICA: estos son los barrios de Zaragoza que se beneficiarán
  6. La crónica del Casademont Zaragoza- San Pablo Burgos: el Mesías Isaiah Washington (108-98)
  7. Un hombre asesina a tiros a su expareja en Zaragoza y se suicida de un disparo
  8. La crónica del Deportivo-Real Zaragoza. Injusto y severo castigo en Riazor

El motivo por el que el domingo 29 de marzo durará solo 23 horas en España

El motivo por el que el domingo 29 de marzo durará solo 23 horas en España

El tremendo cabreo de Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "La defensa está siendo de vergüenza ajena"

El tremendo cabreo de Carlos Cantero, entrenador del Casademont Zaragoza: "La defensa está siendo de vergüenza ajena"

Illa anuncia que el Govern movilizará 400 millones con 40 medidas para hacer frente al impacto de la guerra

Illa anuncia que el Govern movilizará 400 millones con 40 medidas para hacer frente al impacto de la guerra

Ferran Adrià y elBullifoundation inauguran un curso de gestión en restauración en Zaragoza

Ferran Adrià y elBullifoundation inauguran un curso de gestión en restauración en Zaragoza

El Inaga de Azcón "extinguió" las contrataciones a consultoras externas para hacer informes sobre energías renovables

El Inaga de Azcón "extinguió" las contrataciones a consultoras externas para hacer informes sobre energías renovables

La pareja Kodro-Gómez, tercer dúo más productivo de la Liga: su impacto en el ataque del Zaragoza

La pareja Kodro-Gómez, tercer dúo más productivo de la Liga: su impacto en el ataque del Zaragoza

Vuelven los recitales de 'Lírica en la Magna' de Filosofía y Letras, en la Universidad de Zaragoza

Vuelven los recitales de 'Lírica en la Magna' de Filosofía y Letras, en la Universidad de Zaragoza

Marisa Gaspar carga contra Abascal en su estreno como concejala en Zaragoza: "Vox se ha convertido en una máquina de represión en la que no hay cabida para el talento"

Marisa Gaspar carga contra Abascal en su estreno como concejala en Zaragoza: "Vox se ha convertido en una máquina de represión en la que no hay cabida para el talento"
Tracking Pixel Contents