CARRERA SOLIDARIA
La XVI Alpartilada se celebrará el domingo 19 de abril
La Crónica de Valdejalón
Alpartir
La XVI Alpartilada se celebra el próximo domingo 19 de abril. Va a ser una prueba solidaria para ayudar a Lucas, un niño que lucha cada día con diversas mutaciones genéticas, y el objetivo es llenar el pueblo de deporte, solidaridad y apoyo.
Además de la carrera para los que se quieran iniciar al trail, se realizará una andada para que todos puedan colaborar, y también se puede participar comprando la camiseta solidaria para sumarse a la causa. Y para los acompañantes habrá una actividad especial con guías locales que enseñarán el pueblo de Alpartir, con el fin de que puedan disfrutar del entorno mientras familiares y amigos participan en la carrera.
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