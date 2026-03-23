La XVI Alpartilada se celebrará el domingo 19 de abril

La XVI Alpartilada se celebra el próximo domingo 19 de abril. Va a ser una prueba solidaria para ayudar a Lucas, un niño que lucha cada día con diversas mutaciones genéticas, y el objetivo es llenar el pueblo de deporte, solidaridad y apoyo.

Además de la carrera para los que se quieran iniciar al trail, se realizará una andada para que todos puedan colaborar, y también se puede participar comprando la camiseta solidaria para sumarse a la causa. Y para los acompañantes habrá una actividad especial con guías locales que enseñarán el pueblo de Alpartir, con el fin de que puedan disfrutar del entorno mientras familiares y amigos participan en la carrera.