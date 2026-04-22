30 años de la Cofradía de la Pasión del Señor

La Cofradía de la Pasión del Señor de Ricla ha cumplido 30 años de vida, tres décadas de trabajo por parte de los cofrades para conmemorar la Pasión de Cristo a través de las procesiones y los actos litúrgicos celebrados en estas fechas tan especiales. Treinta años manteniendo en perfecto estado todos los pasos y organizando algo tan especial para todos los cristianos como es la Semana Santa.

Los pasos lucían espectaculares, con los terciopelos renovados y con un sistema nuevo de almohadillas que facilitó mucho el trabajo a los cofrades que portaron los mismos.

Este año, a diferencia de anteriores, el tiempo acompañó durante todas las procesiones sin tener que suspender ninguna, lo que provocó que fueran muchas las personas que se acercaron a Ricla.

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Cabe destacar la procesión del Domingo de Ramos por la cantidad de niños y niñas que acompañaron a Jesús en la burrica desde la residencia de ancianos hasta la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, orgullosos con sus palmas llenas de golosinas y las ramas de olivo bendecidas.