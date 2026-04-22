CHARLA CON LA COLABORACIÓN DE LA UEZ EN ÉPILA
Adell y García acercan las historias de pueblos
La Crónica de Valdejalón
Épila
Los escritores José Antonio Adell y Celedonio García ofrecieron el viernes 17 de abril, en el aula magna de la Universidad Popular de Épila, Historias y anécdotas de nuestros pueblos, una charla con proyección donde hablaron del pasado, de historias curiosas y de todo aquello que nos conecta con nuestras raíces.
La actividad estaba abierta al público en general, y fue organizada por el Ayuntamiento de Épila, con la colaboración del alumnado de la Universidad de la Experiencia (UEZ), que tiene sede en Épila.
Los alumnos de la institución académica quisieron agradecer la participación y gran acogida que tuvo esta charla por parte de los asistentes.
- La caída de un efectivo esencial para la supervivencia del Real Zaragoza: El paso atrás de El Yamiq
- El Casademont Zaragoza no puede fichar tras la marcha de Carla Leite
- El pequeño pueblo de Aragón donde vivió el cantante de Celtas Cortos y que inspiró ‘20 de abril’: “Me sentía tan a gusto allí”
- Primeras reacciones en los centros escolares de Zaragoza tras el caso del IES Ítaca: “Se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”
- El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur
- El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González recibe el alta médica: su equipo ha conseguido el ascenso a Primera RFEF
- Un influencer de más de 300.000 seguidores prueba el bocadillo del Calamar Bravo de Zaragoza: 'Que me quiten lo bailado
- Un tren con 65 pasajeros “descarrila” en Delicias: Zaragoza muestra su capacidad de reacción ante una tragedia