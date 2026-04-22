Adell y García acercan las historias de pueblos

Los escritores José Antonio Adell y Celedonio García ofrecieron el viernes 17 de abril, en el aula magna de la Universidad Popular de Épila, Historias y anécdotas de nuestros pueblos, una charla con proyección donde hablaron del pasado, de historias curiosas y de todo aquello que nos conecta con nuestras raíces.

La actividad estaba abierta al público en general, y fue organizada por el Ayuntamiento de Épila, con la colaboración del alumnado de la Universidad de la Experiencia (UEZ), que tiene sede en Épila.

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Los alumnos de la institución académica quisieron agradecer la participación y gran acogida que tuvo esta charla por parte de los asistentes.