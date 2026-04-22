Adispaz participa en Zaragoza en la gala ‘Derechos con voz propia’

Una representación de Adispaz participó el martes 14 de abril en la gala Derechos con voz propia, organizada por Plena Inclusión, con el apoyo del Cermi y Fundación ONCE en la Sala Multiusos de Auditorio Princesa Leonor de Zaragoza junto con representantes de las instituciones locales y autonómicas, entre ellos el presidente de la Comarca de Valdejalón, Jesús Bazán, la consejera de Asuntos Sociales, Zita Chiorenau, así como el alcalde de La Almunia, Noé Latorre, e Mercedes Trebol, representante de la Diputación de Zaragoza.

El evento sirvió para celebrar, junto a más de medio millar de invitados, el 20º aniversario de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que se cumple en este año 2026.

La aprobación de la convención marcó un antes y un después para este colectivo. Además, desde su ratificación por parte del Gobierno español, en abril de 2008, hace justo ahora 18 años, forma parte de la legislación española y, por tanto, es de obligado cumplimiento.

Sin embargo, todavía persisten numerosos obstáculos, estereotipos y necesidades de inclusión que impiden la plena aplicación de la convención. Esto es lo que han trataron de mostrar los y las 80 artistas con discapacidad intelectual llegados de toda España que actuaron en Zaragoza.

A través de diversas disciplinas artísticas, desde el teatro hasta la danza, pasando por la música o el humor, reivindicaron sus derechos con voz propia, es decir, en primera persona, para dejar claro que los derechos solo se fortalecen y consolidan cuando la sociedad los ejerce.

Acudieron personas con discapacidad intelectual y del desarrollo y sus familias apoyadas por entidades del movimiento asociativo de Plena inclusión, procedentes de todos los rincones de Aragón y de España. También directivos, profesionales y voluntariado de las entidades que les brindan apoyos, así como representantes de la Confederación de Plena Inclusión España y Plena Inclusión Aragón.

El objetivo de esta creatividad no era otro que transmitir, de forma artística y cercana, la importancia de la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas. Se trata de una herramienta viva para garantizar derechos y oportunidades para quienes integran este colectivo y para sus familias.

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Desde la Asociación de Disminuidos Psíquicos La Paz (Adispaz), estos eventos y el compromiso de nuestras instituciones es fundamental para seguir trabajando por los derechos de las personas con discapacidad intelectual de nuestro entorno, son derechos que todavía después de 20 años es necesario seguir reivindicando.