Alberto Gimeno gana con su jota en La Rioja

El moratense Alberto Gimeno obtuvo el primer premio en la categoría de veteranos en el XXVI Certamen de Jotas Antonio García celebrado en Rincón de Soto (La Rioja), y organizado por la Asociación de Amigos de la Jota Antonio García.

El certamen contó con la participación de intérpretes procedentes de distintas comunidades, entre ellas La Rioja, País Vasco, Navarra y Aragón, y se estructuró en diversas categorías, alevín, infantil, juvenil, adulto y veteranos, además de incluir modalidades específicas de jota riojana. El jurado estuvo compuesto por profesionales vinculados al ámbito de la jota, entre ellos Sergio Aso, Santiago Urtubia, Santiago Mañero, Lorena Palacio, Iñaki Martínez y José Javier Fernández.

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El galardón obtenido por Alberto Gimeno se suma a una trayectoria consolidada dentro del ámbito jotero, en la que ha superado ya la decena de premios en distintos certámenes. Este reconocimiento refuerza su proyección como intérprete y lo sitúa como referente dentro de la tradición musical jotera local y aragonesa, evidenciando el arraigo y la continuidad de la jota en Morata de Jalón.