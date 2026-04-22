28 AL 30 DE JULIO
Almonacid acogerá el tercer Encuentro de Metales
La Crónica de Valdejalón
Almonacid de la Sierra
Almonacid de la Sierra albergará del 28 al 30 de julio el III Encuentro de Metales que este año contará con la participación de Salvador Ibáñez, trompeta de la Orquesta de Extremadura; Luis Gimeno, tuba en el Conservatorio Musikene y esmar; Francisco Blay, trombón de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla; David Cuenca, trompa en el Conservatorio de Jaóen y Antonio Mateos, lutier en el Conservatorio Superior de Música de Aragón.
La jornada irá acompañada de una exposición de instrumentos y para más información e inscripciones hay que escribir al correo electrónico encuentroalmonacid@gmail.com o llamar al 614 709 377, de lunes a jueves de 18.00 a 20.00 horas.
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