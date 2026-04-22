La Almunia, epicentro del sector frutícola

Agroalimentaria La Almunia 2026 se ha consolidado en su segunda edición como gran punto de encuentro del sector hortofrutícola en Aragón, reforzando su posicionamiento como una cita de referencia para profesionales, empresas y marcas vinculadas a esta actividad.

Hubo demostraciones, mesas redondas y ponencias centradas en el sector. / SERVICIO ESPECIAL

La feria se celebró los días 16, 17 y 18 de abril con una gran afluencia de visitantes profesionales, más de 200 expositores y marcas representadas pertenecientes al sector hortofrutícola, garantizando así un entorno puramente profesional, y un programa técnico centrado en los retos reales del campo.

El consejero de Agricultura del Gobierno de Aragón, Javier Rincón, inauguró la muestra. / SERVICIO ESPECIAL

Además, para esta edición, la organización duplicó la capacidad interior con la incorporación de un nuevo pabellón, alcanzando los 2.500 metros cuadrados de exposición cubierta, a los que se sumaron más de 10.000 metros cuadrados en el recinto exterior.

La feria contó con una gran afluencia de visitantes. / SERVICIO ESPECIAL

El certamen consiguió el doble objetivo de potenciar a las empresas locales y superar las cifras de visitantes registradas en la edición anterior. También se logró mediante la programación ofrecer soluciones reales a los principales retos del campo, con ponencias, demostraciones y mesas redondas centradas en la eficiencia, la innovación, la sostenibilidad y la rentabilidad del sector.

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La feria fue inaugurada por Javier Rincón, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, acompañado de la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, la directora general de Calidad y Salud Alimentaria, el alcalde de La Almunia, Noé Latorre, y el presidente de la Comarca, Jesús Bazán.