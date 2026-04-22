II FERIA AGROALIMENTARIA
La Almunia, epicentro del sector frutícola
La Crónica de Valdejalón
Agroalimentaria La Almunia 2026 se ha consolidado en su segunda edición como gran punto de encuentro del sector hortofrutícola en Aragón, reforzando su posicionamiento como una cita de referencia para profesionales, empresas y marcas vinculadas a esta actividad.
La feria se celebró los días 16, 17 y 18 de abril con una gran afluencia de visitantes profesionales, más de 200 expositores y marcas representadas pertenecientes al sector hortofrutícola, garantizando así un entorno puramente profesional, y un programa técnico centrado en los retos reales del campo.
Además, para esta edición, la organización duplicó la capacidad interior con la incorporación de un nuevo pabellón, alcanzando los 2.500 metros cuadrados de exposición cubierta, a los que se sumaron más de 10.000 metros cuadrados en el recinto exterior.
El certamen consiguió el doble objetivo de potenciar a las empresas locales y superar las cifras de visitantes registradas en la edición anterior. También se logró mediante la programación ofrecer soluciones reales a los principales retos del campo, con ponencias, demostraciones y mesas redondas centradas en la eficiencia, la innovación, la sostenibilidad y la rentabilidad del sector.
La feria fue inaugurada por Javier Rincón, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón, acompañado de la directora general de Comercio, Ferias y Artesanía, la directora general de Calidad y Salud Alimentaria, el alcalde de La Almunia, Noé Latorre, y el presidente de la Comarca, Jesús Bazán.
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