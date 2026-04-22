Alpartir explora nuevos horizontes educativos.

Alpartir acogerá el 9 de mayo las VIII Jornadas Pedagógicas #EscuelaTransformadora, un evento que reúne a expertos, docentes y familias para explorar nuevos horizontes educativos. En esta edición, el encuentro cobra una relevancia especial al contar con la participación de dos centros de la red de Escuelas Changemaker de Ashoka, la mayor red global de emprendedores sociales.

Además, las Jornadas Pedagógicas de Alpartir también contarán con la participación del CEIP Sierra de Algairén de Almonacid de la Sierra, y del CRA la CEPA (Cosuenda, Encinacorba, Paniza y Aguarón) para compartir su experiencia en el Proyecto Curricular de Zona de la Sierra de Algairén, reconocido por su proceso de transformación y su impacto social.

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El programa de las jornadas incluye espacios para reflexionar sobre el papel de la escuela en la sociedad del siglo XXI y mostrar cómo transformar el currículo en proyectos con impacto social mediante un análisis profundo de cómo estos centros han logrado romper los muros del aula para conectar con su comunidad; de ahí que las jornadas no estén dirigidas exclusivamente a docentes. Siguiendo el espíritu de las escuelas transformadoras, se busca la implicación de toda la comunidad educativa (familias, alumnado. asociaciones, ayuntamientos), entendiendo que la educación es una responsabilidad compartida.