Apoyo de la comarca para que sea Fiesta de Interés Turístico

Morata de Jalón celebró la Semana Santa 2026 con una amplia programación que combinó tradición, participación vecinal y manifestaciones culturales vinculadas al patrimonio religioso del municipio. Comenzó el 22 de marzo con la procesión de la Asociación de Cofradías de Morata de Jalón, acompañada por las cofradías invitadas Minerva Sangre de Cristo (Calatorao) y Cofradía Jesús Nazareno en el Huerto de los Olivos (Almonacid de la Sierra). A continuación, tuvo lugar la conmemoración del 50º aniversario de la Cofradía del Cristo Crucificado (1975-2025), que culminó con la lectura del pregón.

Fervor y pasión se adueñaron de las calles de Morata. / SERVICIO ESPECIAL

La programación de Semana Santa incluyó los actos tradicionales del calendario litúrgico. El Viernes de Dolores procesionó la Hermandad de la Piedad, que además conmemoraba su 75º aniversario. Al día siguiente, no faltó el concierto de marchas procesionales a cargo de la Banda Santa Cecilia de Morata, un momento musical muy esperado en la localidad. El Domingo de Ramos tuvo lugar la procesión de la Cofradía de la Oración del Huerto, mientras que el Jueves Santo procesionaron las cofradías de la Dolorosa y Jesús Nazareno. Finalmente, el Viernes Santo se celebró la procesión del Santo Entierro, en la que participaron conjuntamente las cofradías anteriores junto a la del Cristo Crucificado y la del Cristo Yacente, además de los personajes bíblicos interpretados por vecinos y vecinas del pueblo, en uno de los actos más representativos de la semana. La Semana Santa daba su broche final con la tradicional rompida de hora a cargo de la Asociación de Cofradías de Morata de Jalón.

Coplas de Pasión

Dentro de la programación destacó igualmente la celebración del XV Concurso de Coplas de Pasión, una iniciativa singular que no se celebra en ningún otro sitio de la zona, y arraigada en la localidad. En esta edición fueron reconocidas distintas composiciones y colecciones, con premios para Mª Pilar García, mejor colección local; Rosa María Grima y Carmen Pili Lamuela, mejor copla local; Maximina Soria, mejor colección general; Natalia Obón, dos premios a mejor copla general, y Santiago Urtubia, mejor copla general.

La celebración volvió a reunir a un numeroso público, incluyendo visitantes de otras localidades de la zona y de todo Aragón, consolidándose como una de las citas más destacadas del calendario cultural y religioso del municipio.

Noticias relacionadas

Como hito relevante, el 31 de marzo el Consejo Comarcal de Valdejalón aprobó por unanimidad informar favorablemente la declaración de la Semana Santa de Morata de Jalón como Fiesta de Interés Turístico por el Gobierno de Aragón, un paso significativo en el reconocimiento institucional de una tradición profundamente arraigada y con una creciente proyección cultural y turística.