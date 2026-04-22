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EXPOSICIÓN Y CHARLA EN RUEDA DE JALÓN

Aragón refuerza su compromiso con la reforestación y repoblación

La muestra sobre reforestación se clausuró con una charla en la biblioteca municipal presentada por el alcalde de Rueda de Jalón, José Miguel Echeverría.

La muestra sobre reforestación se clausuró con una charla en la biblioteca municipal presentada por el alcalde de Rueda de Jalón, José Miguel Echeverría. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Rueda de Jalón

Rueda de Jalón acogió la exposición itinerante del Plan de Reforestación de Aragón 2024-2027 que se clausuró con una charla en la biblioteca presentada por el alcalde de Rueda, José Miguel Echeverría. En primer lugar, intervino el doctor ingeniero de Montes Ignacio Pérez-Soba, director del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Zaragoza, que hizo un recorrido por la historia de la reforestación en Aragón.

Aragón refuerza su compromiso con la reforestación y repoblación

Aragón refuerza su compromiso con la reforestación y repoblación / SERVICIO ESPECIAL

Posteriormente, fue el turno a Javier Clavero, ingeniero de Montes y encargado del proyecto de repoblación en Rueda de Jalón, que explicó cómo se está llevando a cabo el plan de reforestación en el monte del municipio.

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La jornada concluyó con un vino español para los asistentes.

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