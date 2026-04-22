Rueda de Jalón acogió la exposición itinerante del Plan de Reforestación de Aragón 2024-2027 que se clausuró con una charla en la biblioteca presentada por el alcalde de Rueda, José Miguel Echeverría. En primer lugar, intervino el doctor ingeniero de Montes Ignacio Pérez-Soba, director del Servicio Provincial de Medio Ambiente y Turismo de Zaragoza, que hizo un recorrido por la historia de la reforestación en Aragón.

Aragón refuerza su compromiso con la reforestación y repoblación / SERVICIO ESPECIAL

Posteriormente, fue el turno a Javier Clavero, ingeniero de Montes y encargado del proyecto de repoblación en Rueda de Jalón, que explicó cómo se está llevando a cabo el plan de reforestación en el monte del municipio.

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La jornada concluyó con un vino español para los asistentes.