RICLA, SEDE DE UNA PRUEBA DE LA COPA DE ESPAÑA
El Arañal vibra con el mejor BMX nacional
La Crónica de Valdejalón
El circuito de BMX El Arañal de Ricla acogió el fin de semana del 11 y 12 de abril la prueba perteneciente a la Copa de España de la modalidad. Este año hubo récord de inscritos con más de 250 riders que se apuntaron para competir en las distintas categorías.
A mitad de semana empezaron a llegar las primeras autocaravanas al municipio instalándose en los alrededores del pabellón deportivo y del propio circuito.
El viernes por la tarde ya fueron muchos los equipos que pasaron por el circuito para realizar las primeras pruebas y conocer mejor el exigente trazado riclano.
Durante la jornada del sábado se disputaron los primeros entrenamientos oficiales y las pruebas clasificatorias. En un día espectacular, y a última hora de la tarde, se celebraron las primeras finales en infantil.
Por desgracia, las intensas lluvias de la noche del sábado y la mañana del domingo dejaron la pista en unas condiciones que no garantizaban la seguridad de los riders, y se procedió a la suspensión del resto de carreras . Un duro golpe para todos los desplazados hasta Ricla, para los numerosos aficionados que acudieron al circuito y para la organización de la prueba, el club BMX Valdejalón.
Desde la organización agradecen a todos los participantes y a todos los aficionados su comprensión ante una decisión tan difícil de tomar, pero la seguridad de los chicos y chicas tiene que estar por encima del espectáculo y de cualquier otro asunto. Añaden que el año que viene volverán con más fuerza que nunca para que se pueda disfrutar de este deporte tan apasionante, tan espectacular y en uno de los mejores ambientes posibles, el del circuito BMX El Arañal de Ricla.
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