El Arañal vibra con el mejor BMX nacional

El circuito de BMX El Arañal de Ricla acogió el fin de semana del 11 y 12 de abril la prueba perteneciente a la Copa de España de la modalidad. Este año hubo récord de inscritos con más de 250 riders que se apuntaron para competir en las distintas categorías.

A mitad de semana empezaron a llegar las primeras autocaravanas al municipio instalándose en los alrededores del pabellón deportivo y del propio circuito.

El viernes por la tarde ya fueron muchos los equipos que pasaron por el circuito para realizar las primeras pruebas y conocer mejor el exigente trazado riclano.

Durante la jornada del sábado se disputaron los primeros entrenamientos oficiales y las pruebas clasificatorias. En un día espectacular, y a última hora de la tarde, se celebraron las primeras finales en infantil.

Por desgracia, las intensas lluvias de la noche del sábado y la mañana del domingo dejaron la pista en unas condiciones que no garantizaban la seguridad de los riders, y se procedió a la suspensión del resto de carreras . Un duro golpe para todos los desplazados hasta Ricla, para los numerosos aficionados que acudieron al circuito y para la organización de la prueba, el club BMX Valdejalón.

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Desde la organización agradecen a todos los participantes y a todos los aficionados su comprensión ante una decisión tan difícil de tomar, pero la seguridad de los chicos y chicas tiene que estar por encima del espectáculo y de cualquier otro asunto. Añaden que el año que viene volverán con más fuerza que nunca para que se pueda disfrutar de este deporte tan apasionante, tan espectacular y en uno de los mejores ambientes posibles, el del circuito BMX El Arañal de Ricla.