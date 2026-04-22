REPRESENTACIÓN TEATRAL EN SALILLAS
Aybayba Teatro triunfa con ‘Mala hierba nunca muere’
La Crónica de Valdejalón
La Asociación de la Tercera Edad La Torraza de Salillas de Jalón, en colaboración con el ayuntamiento, organizó el 21 de marzo la actuación del grupo Aybayba Teatro de La Muela con el montaje Mala hierba nunca muere, obra cómica basada en La difunta del dramaturgo asturiano Juan Ramón Oliva.
Aybayba Teatro demostró una vez más ser una apuesta segura sobre el escenario. Con una puesta en escena sencilla pero efectiva, el grupo teatral de La Muela consiguió que el texto y las virtudes interpretativas de sus componentes arrancaran las carcajadas del público salillero, que despidió la obra con una fuerte y larga ovación.
Desde la organización, se ha valorado muy positivamente la acogida del evento, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para dinamizar la vida cultural del municipio. La colaboración entre asociaciones locales y el ayuntamiento sigue siendo fundamental para acercar propuestas culturales y de entretenimiento.
Aybayba Teatro, desde La Muela, completa un elenco de grupos de teatro amateurs que desde La Almunia, Calatorao, Alpartir, Épila o la propia Salillas comienzan a actuar no solo en sus municipios sino también en localidades del entorno, lo que sin duda beneficia a los propios grupos y también a las localidades que disfrutan de sus actuaciones.
- La caída de un efectivo esencial para la supervivencia del Real Zaragoza: El paso atrás de El Yamiq
- El Casademont Zaragoza no puede fichar tras la marcha de Carla Leite
- El pequeño pueblo de Aragón donde vivió el cantante de Celtas Cortos y que inspiró ‘20 de abril’: “Me sentía tan a gusto allí”
- Primeras reacciones en los centros escolares de Zaragoza tras el caso del IES Ítaca: “Se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”
- El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur
- El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González recibe el alta médica: su equipo ha conseguido el ascenso a Primera RFEF
- Un influencer de más de 300.000 seguidores prueba el bocadillo del Calamar Bravo de Zaragoza: 'Que me quiten lo bailado
- Un tren con 65 pasajeros “descarrila” en Delicias: Zaragoza muestra su capacidad de reacción ante una tragedia