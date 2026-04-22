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REPRESENTACIÓN TEATRAL EN SALILLAS

Aybayba Teatro triunfa con ‘Mala hierba nunca muere’

El grupo de La Muela actuó en Salillas de la mano de La Torraza y el ayuntamiento.

El grupo de La Muela actuó en Salillas de la mano de La Torraza y el ayuntamiento. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Salillas de Jalón

La Asociación de la Tercera Edad La Torraza de Salillas de Jalón, en colaboración con el ayuntamiento, organizó el 21 de marzo la actuación del grupo Aybayba Teatro de La Muela con el montaje Mala hierba nunca muere, obra cómica basada en La difunta del dramaturgo asturiano Juan Ramón Oliva.

Aybayba Teatro demostró una vez más ser una apuesta segura sobre el escenario. Con una puesta en escena sencilla pero efectiva, el grupo teatral de La Muela consiguió que el texto y las virtudes interpretativas de sus componentes arrancaran las carcajadas del público salillero, que despidió la obra con una fuerte y larga ovación.

Desde la organización, se ha valorado muy positivamente la acogida del evento, destacando la importancia de este tipo de iniciativas para dinamizar la vida cultural del municipio. La colaboración entre asociaciones locales y el ayuntamiento sigue siendo fundamental para acercar propuestas culturales y de entretenimiento.

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Aybayba Teatro, desde La Muela, completa un elenco de grupos de teatro amateurs que desde La Almunia, Calatorao, Alpartir, Épila o la propia Salillas comienzan a actuar no solo en sus municipios sino también en localidades del entorno, lo que sin duda beneficia a los propios grupos y también a las localidades que disfrutan de sus actuaciones.

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