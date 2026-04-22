AMPLIACIÓN DEL CEMENTERIO DE CALATORAO
El ayuntamiento construye un nuevo bloque de nichos
La Crónica de Valdejalón
Calatorao
El Ayuntamiento de Calatorao ha ampliado el cementerio municipal. Desde finales de 2025 era necesaria la construcción de un nuevo bloque de nichos, para el que ya se había acondicionado el terreno en una anterior actuación, por lo que ahora solo se han construido los nuevos bloques.
La inversión se ha realizado con recursos municipales exclusivamente, y el proyecto ha sido realizado por la empresa Econaves, con una adjudicación realizada a finales del ejercicio 2025 por importe total de 49.731 euros.
Con esta inversión se calcula que las necesidades municipales quedan cubiertas para unos cuatro o cinco años.
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