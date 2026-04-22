ESPACIOS URBANOS
Bardallur renueva su parque con 40.000 €
LA CRÓNICA
BARDALLUR
El Ayuntamiento de Bardallur está realizando la mejora del parque municipal con la instalación de nuevos elementos de juego. También se va a colocar un suelo especial amortiguador. Es la primera actuación del plan +Provincia de la Diputación de Zaragoza y la inversión es de unos 40.000 euros.
Además, los elementos de juego que se han quitado del parque se han instalado en el recreo del colegio.
- La caída de un efectivo esencial para la supervivencia del Real Zaragoza: El paso atrás de El Yamiq
- El Casademont Zaragoza no puede fichar tras la marcha de Carla Leite
- El pequeño pueblo de Aragón donde vivió el cantante de Celtas Cortos y que inspiró ‘20 de abril’: “Me sentía tan a gusto allí”
- Primeras reacciones en los centros escolares de Zaragoza tras el caso del IES Ítaca: “Se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”
- El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur
- El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González recibe el alta médica: su equipo ha conseguido el ascenso a Primera RFEF
- Un influencer de más de 300.000 seguidores prueba el bocadillo del Calamar Bravo de Zaragoza: 'Que me quiten lo bailado
- Un tren con 65 pasajeros “descarrila” en Delicias: Zaragoza muestra su capacidad de reacción ante una tragedia