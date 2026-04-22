Bardallur renueva su parque con 40.000 €

El Ayuntamiento de Bardallur está realizando la mejora del parque municipal con la instalación de nuevos elementos de juego. También se va a colocar un suelo especial amortiguador. Es la primera actuación del plan +Provincia de la Diputación de Zaragoza y la inversión es de unos 40.000 euros.

El parque estrena nuevos elementos de juegos y el suelo. / SERVICIO ESPECIAL

Además, los elementos de juego que se han quitado del parque se han instalado en el recreo del colegio.