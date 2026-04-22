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ESPECTÁCULO ‘SAVIA’ EN LA MUELA

Berna y Almalé alumbran una fantasía escénica

El público disfrutó de un espectáculo que es pura fantasía.

El público disfrutó de un espectáculo que es pura fantasía. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

La Muela

La Muela tuvo el placer de disfrutar el domingo 12 de abril del espectáculo Savia, una fantasía escénica codirigida por el bailarín Miguel Ángel Berna y la músico Pilar Almalé.

El bailarín Miguel Ángel Berna y la músico Pilar Almalé codirigen el espectáculo. | SERVICIO ESPECIAL

El bailarín Miguel Ángel Berna y la músico Pilar Almalé codirigen el espectáculo. / SERVICIO ESPECIAL

Un diálogo entre danza y música que, junto a la percusión de Josué Barrés, construye una poética en torno al olivo y la savia, al arraigo y al desarraigo en Aragón.

La pieza integra danza, movimiento, música y poesía en una propuesta que explora, a través del árbol, una dimensión espiritual y simbólica. El folclore aragonés atraviesa la obra y actúa en muchos momentos como hilo conductor.

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El espectáculo propone un viaje sensorial en el que se escuchan músicas y se contemplan danzas tradicionales aragonesas: algunas olvidadas, otras ignoradas y otras revisitadas desde una mirada contemporánea, viva y transformadora.

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