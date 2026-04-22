Berna y Almalé alumbran una fantasía escénica

La Muela tuvo el placer de disfrutar el domingo 12 de abril del espectáculo Savia, una fantasía escénica codirigida por el bailarín Miguel Ángel Berna y la músico Pilar Almalé.

El bailarín Miguel Ángel Berna y la músico Pilar Almalé codirigen el espectáculo. / SERVICIO ESPECIAL

Un diálogo entre danza y música que, junto a la percusión de Josué Barrés, construye una poética en torno al olivo y la savia, al arraigo y al desarraigo en Aragón.

La pieza integra danza, movimiento, música y poesía en una propuesta que explora, a través del árbol, una dimensión espiritual y simbólica. El folclore aragonés atraviesa la obra y actúa en muchos momentos como hilo conductor.

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El espectáculo propone un viaje sensorial en el que se escuchan músicas y se contemplan danzas tradicionales aragonesas: algunas olvidadas, otras ignoradas y otras revisitadas desde una mirada contemporánea, viva y transformadora.