ESPECTÁCULO ‘SAVIA’ EN LA MUELA
Berna y Almalé alumbran una fantasía escénica
La Crónica de Valdejalón
La Muela tuvo el placer de disfrutar el domingo 12 de abril del espectáculo Savia, una fantasía escénica codirigida por el bailarín Miguel Ángel Berna y la músico Pilar Almalé.
Un diálogo entre danza y música que, junto a la percusión de Josué Barrés, construye una poética en torno al olivo y la savia, al arraigo y al desarraigo en Aragón.
La pieza integra danza, movimiento, música y poesía en una propuesta que explora, a través del árbol, una dimensión espiritual y simbólica. El folclore aragonés atraviesa la obra y actúa en muchos momentos como hilo conductor.
El espectáculo propone un viaje sensorial en el que se escuchan músicas y se contemplan danzas tradicionales aragonesas: algunas olvidadas, otras ignoradas y otras revisitadas desde una mirada contemporánea, viva y transformadora.
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