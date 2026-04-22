La Butrera de Alpartir ultima la salida al Mosomero

La Asociación de Medio Ambiente La Butrera de Alpartir, debido a las abundantes lluvias caídas por la zona, suspendieron las dos últimas marchas programadas, la de marzo y la de abril.

Ahora preparan la marcha reina de las programadas, Copa de Mosomero, el sábado 9 de mayo. La salida será a las 7.00 h desde el parque del estanque, con los coches hasta la explanada de la Erilla. Luego, caminarán por todo el valle, fuente Valdejordan, y por todo el robledar, collado del Tío Francisco, hasta coronar en el observatorio de los forestales, a 1.215 metros de altura, donde les espera un buen avituallamiento. Habrá más información por el Whatsapp del grupo y también por otras redes de comunicación.