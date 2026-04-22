PARTICIPACIÓN DESTACADA
Los ‘cachorros’ de La Muela, en los Juegos Escolares
La Crónica de Valdejalón
Los jóvenes deportistas de Cachorros Boxing Club, el club local de La Muela, firmaron una destacada participación en el primer encuentro de Juegos Escolares de Boxeo, el 28 de marzo en el pabellón de La Cartuja.
La jornada reunió a niños y niñas de entre 6 y 15 años y participaron más de 40 escolares, que compitieron en las tres modalidades: comba, manoplas y sombra, ejercicios orientados a mejorar la coordinación, la técnica, la agilidad y el control corporal.
Cachorros Boxing Club acudió con una amplia representación de 20 participantes, siendo uno de los clubes con mayor presencia. Todos ellos demostraron ilusión, compromiso y un gran nivel ante los jueces de la Federación Aragonesa de Boxeo.
Más allá de la competición, la jornada sirvió para seguir impulsando valores esenciales como el esfuerzo, la disciplina, el respeto y el compañerismo entre los más jóvenes.
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