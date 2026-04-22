TORNEO ESCOLAR
Calatorao congrega a 300 escolares en el datchball
La Crónica de Valdejalón
Más de 300 escolares de 4º de Educación Primaria de la mayoría de centros escolares de la Comarca de Valdejalón participaron en el torneo escolar de datchball que se celebró en Calatorao el miércoles 15 de abril.
La competición se desarrolló en las instalaciones deportivas del municipio, donde la organización montó 15 pistas oficiales de datchball para dar cabida a los 30 equipos inscritos en la actividad. La mañana se dividió en dos partes, una primera fase de grupos inicial y una segunda parte destinada a la fase final. Todos los equipos pudieron participar en ocho encuentros a lo largo de la mañana.
El equipo que consiguió la mejor puntuación al finalizar el torneo fue Los Cerezos del CEIP Florián Rey de La Almunia de Doña Godina, seguidos de Los Campesinos del CEIP Gil Tarín de La Muela, y los terceros fueron del equipo Los Olivos también del colegio almuniense CEIP Florián Rey. Doce fueron las localidades representadas en el torneo datchball de Calatorao.
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