Calatorao congrega a 300 escolares en el datchball

Más de 300 escolares de 4º de Educación Primaria de la mayoría de centros escolares de la Comarca de Valdejalón participaron en el torneo escolar de datchball que se celebró en Calatorao el miércoles 15 de abril.

Más de 300 escolares participaron en el torneo de datchball celebrado en Calatorao. / SERVICIO ESPECIAL

La competición se desarrolló en las instalaciones deportivas del municipio, donde la organización montó 15 pistas oficiales de datchball para dar cabida a los 30 equipos inscritos en la actividad. La mañana se dividió en dos partes, una primera fase de grupos inicial y una segunda parte destinada a la fase final. Todos los equipos pudieron participar en ocho encuentros a lo largo de la mañana.

Noticias relacionadas

El equipo que consiguió la mejor puntuación al finalizar el torneo fue Los Cerezos del CEIP Florián Rey de La Almunia de Doña Godina, seguidos de Los Campesinos del CEIP Gil Tarín de La Muela, y los terceros fueron del equipo Los Olivos también del colegio almuniense CEIP Florián Rey. Doce fueron las localidades representadas en el torneo datchball de Calatorao.