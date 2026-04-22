Calidad artística y entretenimiento sobre las tablas del Salón El Cine

La Asociación Cultural de Mujeres de Alpartir realizó una actividad cultural que contó con una excelente acogida por parte de todas sus socias. El Salón El Cine registró una notable afluencia de público para disfrutar de la interesante representación de la obra Los ladrones somos gente honrada.

La función, a cargo del grupo de teatro La Portaza de Alfajarín, logró captar la atención de las asistentes, que respondieron con entusiasmo a una propuesta que combinó entretenimiento y convivencia, además de una gran calidad artística.

Desde la organización se ha destacado la alta participación como un reflejo del interés por este tipo de iniciativas, que contribuyen a dinamizar la vida cultural y fortalecer los vínculos entre las socias.

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La velada se desarrolló en un ambiente cercano y participativo, consolidando este tipo de encuentros como una cita destacada dentro de la programación de la asociación.