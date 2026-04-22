Carmen Gracia analiza los retos de la salud mental

¿Qué lugar ocupa el bienestar emocional en nuestras vidas? En la entrega 14 del podcast Canal Cultura de Calatorao, Carmen Gracia, vecina y psicóloga, analiza los retos actuales de la salud mental. A través de su experiencia profesional, Carmen nos guía en una charla imprescindible sobre la prevención, el autocuidado y la importancia de visibilizar la salud mental, un tema importante vivas donde vivas y tengas la edad que tengas. Una mirada hacia el interior de cada persona no solo puede ayudar a uno mismo sino también al entorno. Como creadora de contenido, la puedes seguir en sus redes sociales @carmengraciapsicologia y en sus colaboraciones con Aragón TV.