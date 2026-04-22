EXPOSICIÓN ‘VIDA Y COLOR’
Carmina Oriol muestra su obra pictórica en Morata
La Crónica de Valdejalón
La biblioteca pública municipal acogió la exposición de pintura Vida y Color de la artista local Carmina Oriol, en la que se mostraron obras realizadas a lo largo de su trayectoria personal. La muestra reunió una selección de cuadros de distintos estilos, presentados por primera vez al público en este formato expositivo.
La exposición permaneció abierta entre el 28 de marzo y el 4 de abril y fue visitada por numerosos vecinos y personas interesadas en la pintura.
A lo largo de los días de apertura, la propia autora estuvo presente como anfitriona, ofreciendo explicaciones sobre las obras expuestas, los estilos empleados y las experiencias personales que influyeron en su proceso creativo. Este contacto directo permitió enriquecer la visita y generar un espacio de diálogo entre la artista y el público.
La actividad se desarrolló con una participación constante y puso de relieve el interés por las propuestas artísticas locales, consolidando la biblioteca municipal como espacio de difusión cultural y apoyo a la creación.
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