Comienza la renovación de redes en la calle del bar en Bardallur

El Ayuntamiento de Bardallur ha comenzado la obra de renovación de las redes de vertido y abastecimiento en la calle del bar. También se van a cambiar las válvulas de cierre que cortan el sector de la carretera de Plasencia y la zona del almacén Carbonero, y las tomas de las viviendas.

Estos servicios fueron de los primeros que se instalaron en 1983 y era la zona del donde se producían más averías. La actuación está subvencionada por el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2025 de la Diputación de Zaragoza.