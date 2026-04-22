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MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS

Comienza la renovación de redes en la calle del bar en Bardallur

Los trabajos ya han comenzado en la calle.

Los trabajos ya han comenzado en la calle. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Bardallur

El Ayuntamiento de Bardallur ha comenzado la obra de renovación de las redes de vertido y abastecimiento en la calle del bar. También se van a cambiar las válvulas de cierre que cortan el sector de la carretera de Plasencia y la zona del almacén Carbonero, y las tomas de las viviendas.

Estos servicios fueron de los primeros que se instalaron en 1983 y era la zona del donde se producían más averías. La actuación está subvencionada por el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2025 de la Diputación de Zaragoza.

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