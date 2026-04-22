MEJORA DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Comienza la renovación de redes en la calle del bar en Bardallur
La Crónica de Valdejalón
Bardallur
El Ayuntamiento de Bardallur ha comenzado la obra de renovación de las redes de vertido y abastecimiento en la calle del bar. También se van a cambiar las válvulas de cierre que cortan el sector de la carretera de Plasencia y la zona del almacén Carbonero, y las tomas de las viviendas.
Estos servicios fueron de los primeros que se instalaron en 1983 y era la zona del donde se producían más averías. La actuación está subvencionada por el Plan Unificado de Subvenciones (PLUS) 2025 de la Diputación de Zaragoza.
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