El consistorio pone en marcha un club de lectura infantil en Épila

El Ayuntamiento de Épila, a través del programa de Promoción Comunitaria y en coordinación con la Concejalía de Educación, presidida por Sara Guerrero, ha puesto en marcha un nuevo Club de Lectura Infantil dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años.

Esta iniciativa nace con el objetivo de fomentar el hábito lector desde edades tempranas, así como de promover el gusto por la lectura como herramienta de aprendizaje, creatividad y desarrollo personal.

El funcionamiento del club es sencillo y dinámico. Los participantes deberán inscribirse previamente y, una vez formen parte del programa, podrán recoger su carné en la biblioteca municipal. A partir de ese momento, cada niño o niña elegirá un libro, lo leerá a su ritmo y, tras su devolución, completará una ficha de lectura. Como incentivo, el programa incluye un sistema de recompensas mediante pegatinas y niveles, que busca motivar la participación continuada y hacer de la lectura una actividad lúdica y atractiva.

Desde el Ayuntamiento de Épila destacan que este tipo de actividades «no solo fomentan la lectura, sino que también refuerzan valores como la constancia, la imaginación y el aprendizaje autónomo». Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse de forma online. Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a la biblioteca municipal o contactar con el teléfono habilitado.

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Con esta propuesta, el consistorio de la localidad continúa apostando por iniciativas educativas y culturales que favorecen el desarrollo integral de la infancia y fortalecen la vida comunitaria en el municipio.