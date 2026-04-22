DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE 6 Y 12 AÑOS
El consistorio pone en marcha un club de lectura infantil en Épila
La Crónica de Valdejalón
El Ayuntamiento de Épila, a través del programa de Promoción Comunitaria y en coordinación con la Concejalía de Educación, presidida por Sara Guerrero, ha puesto en marcha un nuevo Club de Lectura Infantil dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años.
Esta iniciativa nace con el objetivo de fomentar el hábito lector desde edades tempranas, así como de promover el gusto por la lectura como herramienta de aprendizaje, creatividad y desarrollo personal.
El funcionamiento del club es sencillo y dinámico. Los participantes deberán inscribirse previamente y, una vez formen parte del programa, podrán recoger su carné en la biblioteca municipal. A partir de ese momento, cada niño o niña elegirá un libro, lo leerá a su ritmo y, tras su devolución, completará una ficha de lectura. Como incentivo, el programa incluye un sistema de recompensas mediante pegatinas y niveles, que busca motivar la participación continuada y hacer de la lectura una actividad lúdica y atractiva.
Desde el Ayuntamiento de Épila destacan que este tipo de actividades «no solo fomentan la lectura, sino que también refuerzan valores como la constancia, la imaginación y el aprendizaje autónomo». Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse de forma online. Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a la biblioteca municipal o contactar con el teléfono habilitado.
Con esta propuesta, el consistorio de la localidad continúa apostando por iniciativas educativas y culturales que favorecen el desarrollo integral de la infancia y fortalecen la vida comunitaria en el municipio.
- La caída de un efectivo esencial para la supervivencia del Real Zaragoza: El paso atrás de El Yamiq
- El Casademont Zaragoza no puede fichar tras la marcha de Carla Leite
- El pequeño pueblo de Aragón donde vivió el cantante de Celtas Cortos y que inspiró ‘20 de abril’: “Me sentía tan a gusto allí”
- Primeras reacciones en los centros escolares de Zaragoza tras el caso del IES Ítaca: “Se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”
- El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur
- El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González recibe el alta médica: su equipo ha conseguido el ascenso a Primera RFEF
- Un influencer de más de 300.000 seguidores prueba el bocadillo del Calamar Bravo de Zaragoza: 'Que me quiten lo bailado
- Un tren con 65 pasajeros “descarrila” en Delicias: Zaragoza muestra su capacidad de reacción ante una tragedia