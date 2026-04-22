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DIRIGIDO A NIÑOS Y NIÑAS DE ENTRE 6 Y 12 AÑOS

El consistorio pone en marcha un club de lectura infantil en Épila

El consistorio pone en marcha un club de lectura infantil

El consistorio pone en marcha un club de lectura infantil / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Épila

El Ayuntamiento de Épila, a través del programa de Promoción Comunitaria y en coordinación con la Concejalía de Educación, presidida por Sara Guerrero, ha puesto en marcha un nuevo Club de Lectura Infantil dirigido a niños y niñas de entre 6 y 12 años.

Esta iniciativa nace con el objetivo de fomentar el hábito lector desde edades tempranas, así como de promover el gusto por la lectura como herramienta de aprendizaje, creatividad y desarrollo personal.

El funcionamiento del club es sencillo y dinámico. Los participantes deberán inscribirse previamente y, una vez formen parte del programa, podrán recoger su carné en la biblioteca municipal. A partir de ese momento, cada niño o niña elegirá un libro, lo leerá a su ritmo y, tras su devolución, completará una ficha de lectura. Como incentivo, el programa incluye un sistema de recompensas mediante pegatinas y niveles, que busca motivar la participación continuada y hacer de la lectura una actividad lúdica y atractiva.

Desde el Ayuntamiento de Épila destacan que este tipo de actividades «no solo fomentan la lectura, sino que también refuerzan valores como la constancia, la imaginación y el aprendizaje autónomo». Las inscripciones ya están abiertas y pueden realizarse de forma online. Para más información, las personas interesadas pueden dirigirse a la biblioteca municipal o contactar con el teléfono habilitado.

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Con esta propuesta, el consistorio de la localidad continúa apostando por iniciativas educativas y culturales que favorecen el desarrollo integral de la infancia y fortalecen la vida comunitaria en el municipio.

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