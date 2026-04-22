Convocado el V Simposium de Escultura de Calatorao.

El Ayuntamiento de Calatorao, junto con la asociación Marcal, mármol de Calatorao, convoca la quinta edición del simposium internacional de mármol negro. El 25 de septiembre comenzarán los trabajos de los cinco escultores que previamente han sido seleccionados por un jurado especializado tanto en artes pictóricas como en escultura. Se vuelve a contar igualmente con la presencia del escultor Pedro Ania, que ejercerá como presidente de la cita.

En ediciones anteriores han presentado candidaturas artistas de los cinco continentes, siendo los países orientales y países europeos del este, junto con Italia, aquellos con más escultores.

Desde el ayuntamiento comentan que iniciativas de este tipo ponen en valor el recurso de la piedra como elemento artístico, y fruto de ellas existen otras iniciativas privadas de escultores, o la firma Monge Joyeros que ha elegido a Gramablack para esculpir su icónica Virgen en piedra.

Noticias relacionadas

Además, gracias al simposio vecinos y visitantes pueden pasear por unos parques embellecidos de esculturas, que son un atractivo turístico más para el municipio.