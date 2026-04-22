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LOS TRABAJOS COMENZARÁN EL 25 DE SEPTIEMBRE

Convocado el V Simposium de Escultura de Calatorao

Convocado el V Simposium de Escultura de Calatorao.

Convocado el V Simposium de Escultura de Calatorao. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Calatorao

El Ayuntamiento de Calatorao, junto con la asociación Marcal, mármol de Calatorao, convoca la quinta edición del simposium internacional de mármol negro. El 25 de septiembre comenzarán los trabajos de los cinco escultores que previamente han sido seleccionados por un jurado especializado tanto en artes pictóricas como en escultura. Se vuelve a contar igualmente con la presencia del escultor Pedro Ania, que ejercerá como presidente de la cita.

En ediciones anteriores han presentado candidaturas artistas de los cinco continentes, siendo los países orientales y países europeos del este, junto con Italia, aquellos con más escultores.

Desde el ayuntamiento comentan que iniciativas de este tipo ponen en valor el recurso de la piedra como elemento artístico, y fruto de ellas existen otras iniciativas privadas de escultores, o la firma Monge Joyeros que ha elegido a Gramablack para esculpir su icónica Virgen en piedra.

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Además, gracias al simposio vecinos y visitantes pueden pasear por unos parques embellecidos de esculturas, que son un atractivo turístico más para el municipio.

La Semana Cultural, del 17 al 30 de abril

Del 17 al 30 de abril, Calatorao celebra la 30ª edición de la Semana Cultural organizada por la Asociación de Mujeres Andabán y el Ayuntamiento de Calatorao. Desde el consistorio se invita a todos los vecinos de fuera y dentro de la localidad a participar en todos los actos que, con la colaboración de las asociaciones locales, se van a poder disfrutar.

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