PREPARATIVOS DEL TERCER ENCUENTRO QUE SERÁ EN RICLA EL 17 DE MAYO
Diez municipios de Valdejalón escuchan y dan voz a su infancia y juventud
La Crónica de Valdejalón
La sede de la Comarca de Valdejalón acogió el 23 de marzo la reunión trimestral de los consejos de infancia y adolescencia. Alcaldes, concejalas, representantes de centros educativos y chavales de los diez pueblos que participan en este potente proyecto sobre participación infantil se juntaron, acompañados por el presidente de la comarca, Jesús Bazán, la vicepresidenta Zita Chioreanu, y la consejera de Participación Ciudadana, Marina Lahuerta.
En el primer punto del orden del día, se felicitaron porque sólo llegan buenas noticias de todos los pueblos. En concreto, se desatacó la incorporación de Almonacid, como décimo pueblo participante, la vuelta de La Muela, con representación de chavales y del ayuntamiento, y la presencia del alcalde y la nueva concejala de Alpartir con el compromiso de volver a rescatar unos procesos que en su tiempo han sido modélicos en toda la comarca.
También se pudo conocer en directo cómo se está viviendo la experiencia desde los diferentes rincones, sin duda, apasionante y bien significativa. Durante el segundo trimestre, los chavales seguirán planteando propuestas para mejorar su pueblo y sus centros educativos.
Buscando el lema de la jornada
La parte más importante de la reunión fue la preparación del Tercer Encuentro Comarcal de Consejos de Infancia y Adolescencia, que tendrá lugar en Ricla el próximo 17 de mayo.
Entre todos y todas los chavales se plantearon diez propuestas como lema de la jornada, y finalmente se eligió: No necesito ir lejos para saber quién soy, con el que se va a abordar el derecho de la infancia a quedarse a vivir en los pueblos con la máxima dignidad. También se concretó el color, azul eléctrico, de las camisetas, los viajes, el número de asistentes, la organización del trabajo en grupos, el Kahoot, la lectura del manifiesto y el aperitivo.
Ahora queda la celebración de los últimos consejos de infancia y adolescencia, y la preparación de un cartel para el encuentro de mayo donde cada pueblo pueda contar el trabajo realizado para mejorar sus pueblos.
«Una reunión, sin duda, esperanzadora y que nos anima a continuar, en unos tiempos donde es difícil mantener la ilusión por nada. ¡Que viva la participación infantil!», concluye Nacho Celaya, coordinador de los consejos de infancia y adolescencia de la Comarca de Valdejalón.
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