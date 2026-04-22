’Dulce Rosa Mudéjar’, nueva marca turística

El Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina ha presentado su nueva marca turística, Dulce Rosa Mudéjar, una imagen con la que pretende englobar y dar visibilidad a todos los atractivos y actividades vinculados a la promoción turística de la localidad. La iniciativa nace como una herramienta unificadora para divulgar la agenda, los recursos naturales, el patrimonio, la gastronomía y los principales eventos del municipio.

El nuevo lema con el que La Almunia se presenta desde estas semanas ante visitantes y turistas fue dado a conocer en el marco de la Feria Agroalimentaria celebrada este mes de abril. Bajo esta marca se agrupan las rutas por la naturaleza y por el casco urbano, la oferta gastronómica y las grandes citas del calendario local. Dulce Rosa Mudéjar ya está incorporada a la página web municipal, donde el ayuntamiento ha habilitado un nuevo apartado específico de turismo con esta imagen implementada.

Una imagen identitaria

La identidad visual de la marca resume de forma gráfica su propio lema. El logotipo combina una estrella de ocho puntas, elemento característico de la arquitectura mudéjar, con la flor como símbolo de las rutas naturales primaverales, representada a través de sus pistilos. Se trata de una propuesta moderna, pensada especialmente para entornos digitales, que pone en valor algunos de los grandes rasgos identitarios del municipio: las hectáreas de cultivos en flor durante el mes de marzo, el patrimonio arquitectónico mudéjar declarado Patrimonio Mundial en Aragón, y la tradición agrícola y gastronómica ligada al melocotón autóctono.

La nueva marca nace con el objetivo de integrar todas las actividades que el Área de Turismo del Ayuntamiento de La Almunia de Doña Godina desarrolla a lo largo del año y que atraen anualmente a miles de visitantes. La concejala responsable del área, Delia Oltean, ha destacado la importancia de contar con una imagen contemporánea, propia y vinculada a la naturaleza almuniense.

Nueva etapa

«Este nuevo logotipo inicia una nueva etapa para la agenda turística de la localidad. No solo se centra en el turismo, sino que también abarca actividades culturales, comerciales y gastronómicas. Cada año contamos con citas de gran afluencia, como el concurso de tapas, las campañas navideñas, las rutas por el entorno natural o urbano, y las fiestas patronales de septiembre, que movilizan a toda la población. Es una apuesta firme del ayuntamiento para situar a La Almunia como un referente turístico, aprovechando los recursos existentes y abriendo la puerta a la creación de nuevos atractivos», ha señalado Oltean.

El lema Dulce Rosa Mudéjar ya se ha materializado en distintos elementos de merchandising que el ayuntamiento ha distribuido durante la Feria Agroalimentaria. El consistorio ha contado con un estand dedicado al turismo local y a la presentación de la nueva imagen, donde se repartieron bolsas, chapas y llaveros, que tuvieron una gran acogida entre el público asistente.

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La marca ha sido desarrollada de forma interna por el propio ayuntamiento, tras un análisis de los atractivos turísticos más visitados en los últimos años. Desde el servicio de prensa municipal se ha diseñado una imagen de trazos limpios y geométricos, con una paleta de colores pastel combinada con contrastes que evocan el patrimonio local: el verde de los azulejos mudéjares, el marrón del ladrillo tradicional, el amarillo del melocotón Miraflores, el rosa claro de las flores frutales primaverales y el granate de la cereza característica de Valdejalón. Una gama cromática suave que invita a disfrutar de la tranquilidad y la riqueza visual de la oferta turística de La Almunia de Doña Godina.