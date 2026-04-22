Encuentro con centros de Zaragoza

La escuela de boxeo de Cachorros Boxing Club La Muela acogió el 21 de marzo un emocionante interclub que reunió a deportistas de distintas escuelas de boxeo de Zaragoza y Utebo.

La jornada contó con la participación de más de 47 boxeadores y dejó un total de más de 90 asaltos disputados, en una cita marcada por la intensidad deportiva, el aprendizaje y el respeto entre todos los asistentes.

El evento estuvo respaldado por la Federación Aragonesa de Boxeo, que desplazó árbitros oficiales para supervisar y dirigir los combates, garantizando el correcto desarrollo de la jornada.

El encuentro se celebró en un excelente ambiente de compañerismo, amistad y convivencia, permitiendo que los jóvenes púgiles pudieran medirse, conocerse y seguir creciendo dentro de este deporte.

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Además de la gran respuesta deportiva, el evento registró una magnífica afluencia de público, confirmando el éxito de una jornada que demostró el buen momento que vive el boxeo base en la zona.