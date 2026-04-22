Épila honra la cultura y la historia gitana

Épila se sumó al Día Internacional del Pueblo Gitano, el 8 de abril, con actividades en distintos centros educativos del municipio, dentro del trabajo que se viene desarrollando en la Comarca de Valdejalón. En el CEIP Gaspar Remiro, el alumnado de 5º y 6º de Primaria participó en una sesión organizada por el Programa de Desarrollo Gitano. Durante la mañana, conocieron de forma sencilla el origen del pueblo gitano, parte de su historia y el significado de algunos de sus símbolos, como la bandera.

Sesión en el CEIP Gaspar Remiro. / SERVICIO ESPECIAL

La actividad fue dinámica y participativa. Una de las propuestas que más gustó fue descubrir palabras de origen caló que utilizamos en el día a día sin darnos cuenta. La sesión terminó con música en directo, con guitarra y cajón, en un ambiente muy animado.

Por su parte, el IES Rodanas se sumó a la jornada con una salida al entorno del río. El alumnado realizó un recorrido conjunto hasta el lugar, en un ambiente de grupo. Una vez allí tuvo lugar el momento central: se lanzaron flores al agua, en un gesto sencillo pero muy representativo de esta conmemoración. Fue un momento tranquilo, seguido con atención. La jornada se cerró también con música en directo, con cante y guitarra, en un día marcado por la memoria, la cultura y la tradición.

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El 8 de abril recuerda el congreso de Londres en 1971, en el que se fijaron los principales símbolos del pueblo gitano. Una fecha que, año tras año, sigue teniendo su reflejo en la comarca.