ACTIVIDADES EDUCATIVAS
La Escuela Infantil de Alpartir vive la primavera
La Crónica de Valdejalón
Con motivo de la llegada de la primavera, la Escuela Infantil de Alpartir ha realizado multitud de actividades lúdico-educativas para que los niños y niñas conozcan el significado de esta estación, además de realizar dibujos primaverales típicos (flores, abejas, mariposas…) También se ha adornado la entrada colocando globos y los dibujos coloreados por los pequeños dando un aspecto primaveral y lleno de color a la escuela.
Y aprovechando la celebración de la Semana Santa, también se llevaron a cabo numerosas actividades educativas para que el alumnado conozca vocabulario e imágenes propias de dicha festividad. Se realizaron dibujos de velas, procesiones, etc. a la vez que se ensayaban palabras relacionadas con esta típica celebración.
Se trata de que asimilen festividades y estaciones, y conozcan más el entorno más próximo que les rodea a la vez que se fomenta el trabajo en equipo explica su maestra Luz.
- La caída de un efectivo esencial para la supervivencia del Real Zaragoza: El paso atrás de El Yamiq
- El Casademont Zaragoza no puede fichar tras la marcha de Carla Leite
- El pequeño pueblo de Aragón donde vivió el cantante de Celtas Cortos y que inspiró ‘20 de abril’: “Me sentía tan a gusto allí”
- Primeras reacciones en los centros escolares de Zaragoza tras el caso del IES Ítaca: “Se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”
- El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur
- El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González recibe el alta médica: su equipo ha conseguido el ascenso a Primera RFEF
- Un influencer de más de 300.000 seguidores prueba el bocadillo del Calamar Bravo de Zaragoza: 'Que me quiten lo bailado
- Un tren con 65 pasajeros “descarrila” en Delicias: Zaragoza muestra su capacidad de reacción ante una tragedia