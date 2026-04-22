La Escuela Infantil de Alpartir vive la primavera

Con motivo de la llegada de la primavera, la Escuela Infantil de Alpartir ha realizado multitud de actividades lúdico-educativas para que los niños y niñas conozcan el significado de esta estación, además de realizar dibujos primaverales típicos (flores, abejas, mariposas…) También se ha adornado la entrada colocando globos y los dibujos coloreados por los pequeños dando un aspecto primaveral y lleno de color a la escuela.

Y aprovechando la celebración de la Semana Santa, también se llevaron a cabo numerosas actividades educativas para que el alumnado conozca vocabulario e imágenes propias de dicha festividad. Se realizaron dibujos de velas, procesiones, etc. a la vez que se ensayaban palabras relacionadas con esta típica celebración.

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Se trata de que asimilen festividades y estaciones, y conozcan más el entorno más próximo que les rodea a la vez que se fomenta el trabajo en equipo explica su maestra Luz.