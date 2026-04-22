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CLUB DE LECTORES DE CALATORAO

Fernández acerca el 23-F

Javier Fernández presentó su último libro ‘Todo sobre el 23 F’ en Calatorao.

Javier Fernández presentó su último libro ‘Todo sobre el 23 F’ en Calatorao. / SERVICIO ESPECIAL

F. Carnicero

Calatorao

Javier Fernández López presentó en Calatorao el día 27 de marzo, su último libro Todo sobre el 23 F. Fueron dos horas muy intensas, con abundante información y gran cantidad de detalles sobre el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, que tuvo en vilo a la nación durante diecisiete horas y media.

Militar y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, ya jubilado, ha desarrollado como escritor una intensa producción literaria sobre el 23-F. En el salón Alfredo Longares, en un acto organizado por el Club de Lectores, desgranó con ese estilo docente que le caracteriza, las tramas que durante esas horas marcaron un antes y un después en la historia de España. La publicación del libro, que coincidió con la desclasificación de los documentos secretos del «golpe» y su 45 aniversario, propicio que Javier Fernández fuera requerido por el programa 24 horas de RTVE, entrevistado en Radio Zaragoza y El Periódico de Aragón, con los que colabora habitualmente, y otros medios de comunicación.

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A lo largo de la tertulia, quedó demostrado porque está considerado uno de los mayores conocedores de las tramas del 23-F. Se atrevió a decir que fueron tres golpes en uno y posiblemente la causa de su fracaso. Como investigador y militar, ha consultado archivos, miles de documentos y mantenido conversaciones personales que le han llevado a la conclusión de que sobre el 23-F, sabemos todo, como reza el título de su libro.

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