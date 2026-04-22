CLUB DE LECTORES DE CALATORAO
Fernández acerca el 23-F
F. Carnicero
Javier Fernández López presentó en Calatorao el día 27 de marzo, su último libro Todo sobre el 23 F. Fueron dos horas muy intensas, con abundante información y gran cantidad de detalles sobre el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, que tuvo en vilo a la nación durante diecisiete horas y media.
Militar y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, ya jubilado, ha desarrollado como escritor una intensa producción literaria sobre el 23-F. En el salón Alfredo Longares, en un acto organizado por el Club de Lectores, desgranó con ese estilo docente que le caracteriza, las tramas que durante esas horas marcaron un antes y un después en la historia de España. La publicación del libro, que coincidió con la desclasificación de los documentos secretos del «golpe» y su 45 aniversario, propicio que Javier Fernández fuera requerido por el programa 24 horas de RTVE, entrevistado en Radio Zaragoza y El Periódico de Aragón, con los que colabora habitualmente, y otros medios de comunicación.
A lo largo de la tertulia, quedó demostrado porque está considerado uno de los mayores conocedores de las tramas del 23-F. Se atrevió a decir que fueron tres golpes en uno y posiblemente la causa de su fracaso. Como investigador y militar, ha consultado archivos, miles de documentos y mantenido conversaciones personales que le han llevado a la conclusión de que sobre el 23-F, sabemos todo, como reza el título de su libro.
- La caída de un efectivo esencial para la supervivencia del Real Zaragoza: El paso atrás de El Yamiq
- El Casademont Zaragoza no puede fichar tras la marcha de Carla Leite
- El pequeño pueblo de Aragón donde vivió el cantante de Celtas Cortos y que inspiró ‘20 de abril’: “Me sentía tan a gusto allí”
- Primeras reacciones en los centros escolares de Zaragoza tras el caso del IES Ítaca: “Se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”
- El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur
- El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González recibe el alta médica: su equipo ha conseguido el ascenso a Primera RFEF
- Un influencer de más de 300.000 seguidores prueba el bocadillo del Calamar Bravo de Zaragoza: 'Que me quiten lo bailado
- Un tren con 65 pasajeros “descarrila” en Delicias: Zaragoza muestra su capacidad de reacción ante una tragedia