Fernández acerca el 23-F

Javier Fernández López presentó en Calatorao el día 27 de marzo, su último libro Todo sobre el 23 F. Fueron dos horas muy intensas, con abundante información y gran cantidad de detalles sobre el golpe de estado del 23 de febrero de 1981, que tuvo en vilo a la nación durante diecisiete horas y media.

Militar y profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Zaragoza, ya jubilado, ha desarrollado como escritor una intensa producción literaria sobre el 23-F. En el salón Alfredo Longares, en un acto organizado por el Club de Lectores, desgranó con ese estilo docente que le caracteriza, las tramas que durante esas horas marcaron un antes y un después en la historia de España. La publicación del libro, que coincidió con la desclasificación de los documentos secretos del «golpe» y su 45 aniversario, propicio que Javier Fernández fuera requerido por el programa 24 horas de RTVE, entrevistado en Radio Zaragoza y El Periódico de Aragón, con los que colabora habitualmente, y otros medios de comunicación.

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A lo largo de la tertulia, quedó demostrado porque está considerado uno de los mayores conocedores de las tramas del 23-F. Se atrevió a decir que fueron tres golpes en uno y posiblemente la causa de su fracaso. Como investigador y militar, ha consultado archivos, miles de documentos y mantenido conversaciones personales que le han llevado a la conclusión de que sobre el 23-F, sabemos todo, como reza el título de su libro.