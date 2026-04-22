LA MATANZA EN PLASENCIA DE JALÓN
Unas fiestas marcadas por la tradición, comida y convivencia
La Crónica de Valdejalón
Plasencia de Jalón sigue fomentando sus tradiciones y celebró los días 27 y 28 de marzo la fiesta tradicional de la matanza. Los actos comenzaron el viernes con la preparación del mondongo. El sábado por la mañana se elaboraron las morcillas, bolos, chorizos y longanizas. Para reponer fuerzas, a mitad de mañana hubo una chocolatada, y terminado parte del mondongo se realizó una comida popular de migas. La tarde estuvo amenizada por la charanga, y hubo dulces, torrijas, licores y buen baile, y para finalizar se ofreció una cena de brasas.
Desde el ayuntamiento destacan la implicación de todos los vecinos, ya que colaboraron desde los más pequeños hasta los más adultos, generaciones unidas compartiendo momentos que quedan en el corazón para siempre, y agradecen a todos los vecinos su colaboración.
- La caída de un efectivo esencial para la supervivencia del Real Zaragoza: El paso atrás de El Yamiq
- El Casademont Zaragoza no puede fichar tras la marcha de Carla Leite
- El pequeño pueblo de Aragón donde vivió el cantante de Celtas Cortos y que inspiró ‘20 de abril’: “Me sentía tan a gusto allí”
- Primeras reacciones en los centros escolares de Zaragoza tras el caso del IES Ítaca: “Se cancelan las dos actividades extraescolares programadas”
- El nuevo pulmón verde de Zaragoza da un paso más: ya se conoce quién diseñará el macroparque central de Arcosur
- El exentrenador del Real Zaragoza Natxo González recibe el alta médica: su equipo ha conseguido el ascenso a Primera RFEF
- Un influencer de más de 300.000 seguidores prueba el bocadillo del Calamar Bravo de Zaragoza: 'Que me quiten lo bailado
- Un tren con 65 pasajeros “descarrila” en Delicias: Zaragoza muestra su capacidad de reacción ante una tragedia