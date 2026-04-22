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LA MATANZA EN PLASENCIA DE JALÓN

Unas fiestas marcadas por la tradición, comida y convivencia

Se realizó una comida popular de migas.

Se realizó una comida popular de migas. / SERVICIO ESPECIAL

La Crónica de Valdejalón

Plasencia de Jalón

Plasencia de Jalón sigue fomentando sus tradiciones y celebró los días 27 y 28 de marzo la fiesta tradicional de la matanza. Los actos comenzaron el viernes con la preparación del mondongo. El sábado por la mañana se elaboraron las morcillas, bolos, chorizos y longanizas. Para reponer fuerzas, a mitad de mañana hubo una chocolatada, y terminado parte del mondongo se realizó una comida popular de migas. La tarde estuvo amenizada por la charanga, y hubo dulces, torrijas, licores y buen baile, y para finalizar se ofreció una cena de brasas.

Los vecinos hicieron morcillas y bolos entre otros. | SERVICIO ESPECIAL

Los vecinos hicieron morcillas y bolos entre otros. / SERVICIO ESPECIAL

Desde el ayuntamiento destacan la implicación de todos los vecinos, ya que colaboraron desde los más pequeños hasta los más adultos, generaciones unidas compartiendo momentos que quedan en el corazón para siempre, y agradecen a todos los vecinos su colaboración.

Preparación del mondongo. | SERVICIO ESPECIAL

Preparación del mondongo. / SERVICIO ESPECIAL

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