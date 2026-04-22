INVERSIÓN DE 86.000 EUROS
Finalizan las obras en el consultorio de La Muela
La Crónica de Valdejalón
La Muela
El Ayuntamiento de La Muela finalizó las obras de conservación del consultorio médico con una inversión total de 86.761,05 euros. Entre las actuaciones realizadas destacan el arreglo del tejado, la rehabilitación de la fachada tanto exterior como interior, la pintura de las zonas que presentaban mayor deterioro, y la sustitución de placas del techo, entre otras mejoras.
Con estas intervenciones, el consistorio sigue apostando por el mantenimiento y mejora de las instalaciones municipales, ofreciendo a vecinos y vecinas unos espacios más adecuados, seguros y confortables.
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