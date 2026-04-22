El ‘flower power’ toma el control del valle del amor

Alpartir se prepara para acoger el sábado 2 de mayo una nueva edición de la Fiesta Hippie, una jornada festiva pensada para disfrutar en comunidad y que contará con una variada programación a lo largo del día.

Las actividades comenzarán a las 11.00 horas con la apertura de un mercadillo artesano, donde vecinos y visitantes podrán recorrer distintos puestos y descubrir productos elaborados de forma tradicional.

A las 14.00 horas tendrá lugar una comida popular, cuyo plato principal será ternera guisada, creando así un espacio de encuentro y convivencia entre los asistentes.

La programación continuará por la tarde, a partir de las 17.30 horas, con música y animación a cargo de un DJ, que pondrá el ambiente festivo a una jornada dirigida a todos los públicos.

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La Fiesta Hippie se presenta como una oportunidad para disfrutar de la cultura, la gastronomía y el ocio en un ambiente distendido, fomentando la participación vecinal y el encuentro social.