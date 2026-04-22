Fomentando los hábitos saludables para ganar salud

Con el propósito de fomentar el bienestar y la prevención desde edades tempranas, la farmacéutica de Lumpiaque, Ana Jaén Zamora, ofreció el pasado 16 de abril la charla Construir y consolidar hábitos saludables desde jóvenes para avanzar en el tiempo con una buena salud en el centro social, dirigida a todo público.

La actividad tuvo una nutrida participación de vecinos de distintas edades, quienes aprovecharon la instancia para realizar consultas y recibir orientación personalizada.

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Este tipo de iniciativas que se llevan a cabo en la localidad busca promover y fomentar la educación sanitaria en la comunidad, y reforzar el mensaje de que cuidar la salud es una inversión a largo plazo.