El futuro empieza con el talento de los estudiantes
QTS participó en la feria de empleo de la EUPLA
Monográficos
A pocos kilómetros de Calatorao, la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia (EUPLA) lleva años formando a estudiantes de ingenierías que luego desarrollan su talento en empresas de dentro y fuera de España.
El 18 de marzo, QTS Data Centers participó en la feria de Empleabilidad de esta escuela asociada a la Universidad de Zaragoza.
El objetivo era mostrar a los futuros profesionales qué proyección pueden tener sus carreras en el sector de los centros de datos y más concretamente en un campus como el que se desarrollará en el municipio de Calatorao.
Elsa Techer, directora de desarrollo de QTS para España, informó a los alumnos de las posibilidades que se abren ante ellos con la implantación del campus de centros de datos de Calatorao. «Para QTS es una oportunidad contar con una universidad tan cerca del lugar donde vamos a establecernos, con una formación adecuada y estudiantes muy bien preparados. Además, está en el ADN de la empresa generar un impacto positivo allí donde se implantan sus centros de datos», explicó.
Como ingeniera, Elsa aprecia que cada vez hay más mujeres con titulaciones en carreras técnicas, pero «la evolución es lenta». En la Escuela Universitaria Politécnica de La Almunia un 30% son mujeres. «Cuando yo estudiaba éramos alrededor del 20%. En dos décadas ha habido un avance, pero todavía no hemos alcanzado una situación de igualdad», asegura Elsa.
Empleo cualificado
Como ella misma señaló, los centros de datos, desde su construcción hasta el funcionamiento posterior, necesitan personas muy cualificadas en ámbitos como la arquitectura, la organización industrial, la logística y muchas otras áreas que se imparten en la Escuela Politécnica de La Almunia.
La previsión es que para la construcción del campus de centros de datos de Calatorao se necesiten alrededor de 1.200 trabajadores. Y una vez esté en funcionamiento se calcula que dará empleo a unas 200 personas. En la universidad de la Almunia podrían estar los futuros técnicos, ingenieros, y gestores que un día darán vida al campus de Calatorao.
QTS está en estos momentos creando alianzas con universidades y centros de formación profesional en Zaragoza. «Muchos estudiantes no necesitarán irse lejos para trabajar en un contexto muy atractivo a nivel profesional», concluye Elsa.
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