CONCIERTO DE LA BANDA DE MÚSICA EN COSUENDA
Un homenaje al talento aragonés
La Crónica de Valdejalón
La Banda de Música de la Sierra de Algairén ofrecerá un concierto homenaje a los compositores aragoneses el domingo 26 de abril, a las 18.00 horas, en la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles de Cosuenda.
Este acto surge ante la imperante necesidad de rescatar, proteger y rendir homenaje al patrimonio musical aragonés. Aragón ha sido cuna de ilustres compositores que han forjado el repertorio histórico de las bandas de música en España. Figuras como José Franco, los hermanos Pascual y Ernesto Marquina, o el maestro Ramón Borobia Cetina representan una parte fundamental de la memoria sonora de nuestra tierra.
Precisamente, el acontecimiento que evidenció esta necesidad y dio origen a este proyecto fue el concierto homenaje al 150 aniversario del maestro Ramón Borobia Cetina. La Banda de Música de la Sierra de Algairén tuvo el enorme privilegio de ser la formación seleccionada por la Diputación Provincial de Zaragoza para interpretar este concierto en la Real Capilla de Santa Isabel de Portugal (Iglesia de San Cayetano), en Zaragoza. Este respaldo institucional supuso un hito de gran brillantez para la entidad, avalando su solvencia artística.
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