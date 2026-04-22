Inmersión lingüística con alma rural

En ocasiones, los proyectos más bonitos nacen de escuchar con atención. Así empieza también nuestra historia en Almonacid.

Somos Ana Infante y Violeta Gracia, fundadoras de Sunny English, una empresa que lleva casi 20 años organizando viajes de inmersión lingüística en el extranjero, principalmente en Inglaterra e Irlanda, para adolescentes. Durante todo este tiempo hemos acompañado a cientos de estudiantes en experiencias que van mucho más allá del aprendizaje del idioma: crecer, convivir y descubrir el mundo.

Sin embargo, en los últimos años, varios centros educativos con los que trabajamos comenzaron a trasladarnos una idea que se repetía cada vez con más fuerza: ¿por qué no crear una experiencia similar sin salir de España? Escuchamos esa demanda y en 2026 decidimos dar el paso.

Antes de tomar una decisión, recorrimos distintos pueblos de Aragón que nos abrieron sus puertas con entusiasmo. Pero fue en Almonacid de la Sierra donde sentimos algo diferente desde el primer momento. La cercanía con Zaragoza, ciudad en la que residimos, fue sin duda un punto importante. Pero lo que realmente marcó la diferencia fue la implicación del propio pueblo.

Desde el primer día encontramos facilidades para todo lo que necesitábamos organizar.

La ayuda de Carlos López, el alguacil, ha sido sencillamente inestimable. Su disposición, cercanía y compromiso con el proyecto nos hicieron tener claro que Almonacid era el lugar ideal. Aquí hemos podido crear una experiencia de inmersión en inglés que no solo beneficia a nuestros alumnos, sino también al propio municipio. Apostamos por el consumo local en prácticamente todo lo que hacemos: cerca del 90% de los productos y servicios que utilizamos proceden del propio pueblo. Además, contamos con personas de la localidad como Fabiola, nuestra cocinera, que forma parte esencial del día a día de la experiencia.

Para nosotras, no se trata solo de enseñar inglés. Se trata de generar vida, movimiento y oportunidades en entornos rurales que tienen muchísimo que ofrecer. Y Almonacid nos ha conquistado por completo.

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Estamos muy ilusionadas con esta decisión y profundamente agradecidas por la acogida que hemos recibido. Nuestro deseo es seguir creciendo aquí y, el próximo curso, poder traer muchos más grupos a este pueblo que, sin duda, ya sentimos un poco como nuestro.