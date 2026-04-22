PROGRAMA DEL IES CABAÑAS
La innovación educativa une La Almunia y Baiona
La Crónica de Valdejalón
El Instituto Cabañas de La Almunia de Doña Godina se ha hermanado con el IES Primeiro de Marzo de Baiona (Galicia), a través del programa interautonómico MentorActúa. Este programa es concedido a centros que cumplen ciertos requisitos, y conlleva el intercambio de docentes para visualizar prácticas pedagógicas distintas e innovadoras que cada instituto puede implementar. La recepción de los profesores gallegos tuvo lugar el 9 y 10 de abril en Cabañas.
La experiencia resultó ser muy enriquecedora, pues previamente tres docentes del centro público habían viajado a Galicia para observar cómo trabajan allí. A su vez los docentes gallegos quedaron muy satisfechos con lo que descubrieron en el IES Cabañas, y manifestaron que han comprobado que el instituto de La Almunia es ya un centro pionero en la inclusión, y en la consecución de la permanencia en el sistema educativo incluso en menores con riesgo de exclusión social. Un hecho que es posible a través de la empresa que han montado en el instituto, PPSE MARCHA, gracias al equipo docente con el tutor del programa, Santiago Madurga, a la cabeza. Además, pusieron en valor la calidad humana y compromiso que notaron en el equipo humano del IES.
A la despedida de los docentes gallegos acudieron autoridades de la localidad, el teniente alcalde José Antonio López, la concejala de Educación, Marisa Martínez, la vicepresidenta comarcal, Zita Chioreanu, y el director general de Personal, Formación e Innovación del Gobierno de Aragón, José María Cabello, quien apreció la manera de trabajar del instituto destacando que podrá llegar a convertirse en un referente en la comunidad autónoma de Aragón en programas de inclusión educativa.
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